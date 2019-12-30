İzmir'deki dehşeti bu sözlerle anlattılar: Kayınvalidemin başına silah dayayıp...

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı ve Hatice Gülcemal'i tabancayla öldüren, bir polis memurunu da yaralayan, ekiplerin düzenlediği operasyonla gizlendiği yakının evinde vurularak yakalanan zanlı Enver Yıldız, önce Torbalı'daki özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan zanlı, hastanede tutuklu ve hükümlüler için muhafazalı muayene odası olmadığı için İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Fuat Mehmet Park - Hatice Gülcemal

İLK İFADELER

Alınan bilgiye göre olayda hayatını kaybeden Mehmet Park'ın eşi Vildan Park ile Hatice Gülcemal'in eşi doktor Harun Gülcemal'in ifadelerine başvuruldu.

Vildan Park'ın ilk ifadesinde, eşiyle evde bulundukları sırada kapının çaldığını, kapıyı açan eşine, yüzü maskeli ve silahlı kişinin kasanın yerini sorduğunu ve bir anda eşiyle aralarında boğuşma yaşadıklarını söyledi.

Boğuşma sırasında zanlının eşinin başına ateş ettiğini aktaran Vildan Park, daha sonra şahsın kendisine kasanın yerini sorduğunu, evde kasa bulunmadığını söylediğini, para istemesi üzerine de şüpheliye 500 lira para verdiğini, şahsın da parayı alarak kaçtığını anlattı.

"ÖNCE KAYINVALİDEMİN BAŞINA SİLAHI DAYAYIP TETİK DÜŞÜRDÜ"

Eşi Hatice Gülcemal'i kaybeden doktor Harun Gülcemal de ilk ifadesinde evinin önünde otomobiline bineceği sırada arkasından bir şahsın yaklaştığını ve kendisine silah doğrulttuğunu, kendisini aracından indirerek ikamet ettiği daireye getirdiğini belirtti. Harun Gülcemal, zanlıyla birlikte eve girdiklerinde içeride bulananlara sakin olmalarını söylediğini kaydetti.

Şahsın kendilerinden para ve değerli eşyaları istediğini ifade eden Gülcemal, olumsuz yanıt alınca şahsın elindeki silahı kayınvalidesinin başına tutarak tetik düşürdüğünü, silah patlamayınca tekrar doldurup bu kez Hatice Gülcemal'in başına dayayıp bir kez ateş ettiğini anlattı.

Gülcemal, şahsın evde değerli eşya arayıp bulamadığını, bunun üzerine silah zoruyla kendisini yanına aldığını, zanlıyla evden çıkıp arabaya bindiklerini, aracı şahsın sürdüğünü ve bir banka ATM'sinden 1500 lira çekip şahsa verdiğini, şüphelinin daha sonra kaçarak uzaklaştığını aktardı.

17 AYRI SUÇ KAYDI

Zanlı Enver Y'nin yağma ve hırsızlık gibi suçlardan 17 ayrı kaydının olduğu kaydedildi.

Enver Yıldız

PROFİL FOTOĞRAFINI KARARTMIŞ

Enver Y.'nin (30), Diyarbakır'da yaşadığı ve kısa süre önce gezmek için İzmir'e gelip Torbalı'daki arkadaşlarında kalmaya başladığı öğrenildi. Yaklaşık 1,5 saat önce yapılan operasyon öncesinde, Enver Yıldız'ın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını kaldırıp, yerine siyah zemin eklemesi dikkat çekti.

OLAY

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), dün akşam İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine yaklaşık 600 metre mesafedeki ikametgahında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İlk tespitlere göre, şüphelinin, para istediği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i de silahla tehdit ederek para istediği, evine kadar götürdüğü, eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü öğrenilmişti.

Zanlının Hatice Gülcemal'i öldürdükten sonra eşi Harun Gülcemal'i silah tehdidiyle bir bankanın ATM'sine götürdüğü ve kartından 1500 lira çektiği, parayı aldıktan sonra Harun Gülcemal'i bırakıp taksiyle otele gittiği belirtilmişti.

Zanlının Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otele giriş yaptığını belirleyen ekipler, geniş güvenlik önlemi almış, polisin geldiğini fark eden şüpheli, birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girmişti.

Zanlıyı markette kıstıran polis ve jandarma ekipleri "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, şüphelinin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada polis memuru Yaşar K. yaralanmıştı.

Zanlının marketin arkasındaki araziye kaçtığını belirleyen ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

Katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen 2 şüpheli, Torbalı ilçesindeki Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenlenen operasyonla yakalanmış, zanlının Enver Y. ismiyle otele kayıt yaptırdığı, Diyarbakır'dan da 3 gün önce geldiği belirtilmişti.

Enver Y'nin Atatürk Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenleyen polis, zanlıyı yaralı olarak yakalamıştı. Evde 2 kişi daha gözaltına alınmış Enver Y, özel bir hastanedeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.