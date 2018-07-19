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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İZMİR (AA)
19.07.2018 - 13:49, Son Güncelleme:

İzmir'de zehirlenme paniği! Sayı 2 bin 600'e ulaştı

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İzmir'de zehirlenme paniği! Sayı 2 bin 600'e ulaştı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran işçi sayısının 2 bin 600 olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bir sanayi tesisinde salı akşamı yemek yedikten sonra bazı işçilerin karın ağrısı, baş dönmesi ve ateş şikayetiyle son 2 gündür hastanelere başvurduğunu hatırlattı. Yaklaşık 4 bin 100 işçinin aynı yemeği yediğinin belirlediğini vurgulayan Salnur, şu bilgileri verdi:

"Çarşamba günü sabahtan akşama kadar 739 işçi hastanelerimize müracaat etti. Dün gece de işçilerden bazısı benzer şikayetlerle hastanelere geldi. İzmir'in farklı hastanelerine toplam 2 bin 600 civarında hasta başvurusu oldu. Şu anda hastanelerimizde 100 civarında yatan işçimiz var. Akşama doğru büyük bir kısmının taburcu olacağını düşünüyoruz. Sağlık durumlarında korkulacak bir durum yok."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün fabrikada yenilen yemekten, kendilerinin ise kullanılan sudan örnek aldığını ifade eden Salnur, yaşanan sağlık sorunun gerçek nedeninin bu tahlillerin netleşmesinden sonra ortaya çıkacağını sözlerine ekledi. Dün, Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde çalışan 739 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, sanayi tesisindeki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

 

İzmir'in Aliağa ilçesinde 250'ye yakın işçi yemekten zehirlendi
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