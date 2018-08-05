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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İHA
05.08.2018 - 21:14, Son Güncelleme:

İzmir'de tren otomobile çarptı, yolcular dehşeti yaşadı: 1'i ağır 2 yaralı

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İzmir’in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin kontrolsüz hemzemin geçitte bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi yaralanırken, araç çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Sürücü ise hurdaya dönen araçta dakikalarca sıkıştı ve kurtarılmayı bekledi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ödemiş ilçesinde meydana geldi.

Ödemiş-İzmir seferini yapan ve saat 14.50’de Ödemiş’ten hareket eden yolcu treni, seyir halinde ilerliyordu. Bu sırada kontrolsüz hemzemin geçide gelen 35 ZA 1805 plakalı otomobilin sürücüsü, iddialara göre treni gördü; ancak panikle fren yerine gaza bastı. Hızla gelen trenin makinisti, defalarca uyarı için kornaya bastı; ancak otomobile yandan çarpmasına engel olamadı.

İzmirde tren otomobile çarptı, yolcular dehşeti yaşadı: 1i ağır 2 yaralı

ARAÇ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Feci kazada tren, aracı metrelerce sürükledi. Araç içerisinde bulunan baba hafif, oğlu ise ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. Bu sırada trendeki yolcularda panikle kendini dışarıya attı. Kaza sonrasında olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen kaza kırım ekibi, dakikalarca sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Kazazede, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. İki yaralı ise hemen ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İzmirde tren otomobile çarptı, yolcular dehşeti yaşadı: 1i ağır 2 yaralı

YOLCU: "BABASI BİZE FREN YERİNE GAZA BASTIĞINI SÖYLEDİ"

Trendeki yolculardan Mehmet Genç (37), kaza sırasında büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Genç, “Kaza sırasında panikle aşağıya indik ve çok korktuk. Kaza büyük bir gürültüyle oldu ve aracı 50 metre falan sürükledi. Kişilerin araçtan sağ çıkması sevindirici; verilmiş sadakaları varmış. Başta yolcuların öldüğünü sandık. Baba bize panik yaşadıklarını söyledi ve yolun ortasında kaldıklarını söyledi. Tren makinisti korna çaldı; ama durduramadı” dedi.

Kaza sonrasında seferlerde de yaklaşık 1 saat aksama yaşandı. Tren, ekiplerin işlemlerinin ardında da yoluna devam etti.

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