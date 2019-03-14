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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
14.03.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

İzmir'de terör operasyonu

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İzmir'de terör operasyonu

İZMİR'de, terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C, MLKP'ye yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İlk operasyon kent merkezi ve Aliağa ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İkinci operasyon ise yine kent merkezi ile Foça'da DHKP-C ve MLKP'ye yönelik gerçekleştirildi. Bu operasyonda da 3 şüpheli gözaltına alındı. Yine terör örgütü MKLP adına Torbalı ve Denizli'de faaliyet gösteren 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. 10 şüphelinin sorgusu sürerken, emniyetten yapılan açıklamada son bir hafta içerisinde kentte terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 60 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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