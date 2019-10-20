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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.10.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Ekim İZSU su kesintisi programı

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Ekim İZSU su kesintisi programı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), su kesintisi için duyuru yayınlandı. Müdürlüğün planlı kesinti listesine göre, Çeşme, Konak ve Ödemiş'te su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Ekim İZSU su kesintisi programı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU), yapılan yazılı açıklamaya göre, bağlantı, branş ve elektrik arızası nedeniyle İzmir ilçelerine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Ekim İZSU su kesintisi programı

ÇEŞME

ALAÇATI

20.09.2019 saat 09:00 ile 17.10.2019 saat 17:00 arasında yaklaşık 27 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

ALAÇATI ŞAHİN TEPESİ 16174-16175-16176-16178 SOKAK VE CİVARLARINDA YENİ SU HATTINA GEÇİŞ YAPILDIĞINDAN DOLAYI, ESKİ SEBEKE HATTI DEVREDEN ÇIKARILMIŞIR. ESKİ ŞEBEKEDEN SU ALAMAYAN ABONELERİMİZİN İVEDİKLE SAYAÇ YERLERİNİ PARSEL DIŞINA HAZIRLAYARAK, İRTİBAT NUMARAMIZ OLAN 293 7221 NOLU NUMARAMIZA BİLGİ VERİLDİĞİ TAKDİRDE SU BAGLANTINIZ PROGRAM DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.

KONAK

İSMET KAPTAN, KÜLTÜR

20.10.2019 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

ANAFARTALAR CADDESİ NO:785 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ

ÖDEMİŞ

KAYMAKÇI

20.10.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYMAKÇI MAHALLESİNDE TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

 

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