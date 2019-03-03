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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
03.03.2019 - 21:14, Son Güncelleme:

İzmir’de silahlı genç dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

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İzmir’de silahlı genç dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde, İbrahim G.(19), iddiaya göre ağabeyi Uğurcan G. ile kavga eden 2 kişiye tabancayla ateş açtı. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bahariye Mahallesi, 1716 Sokak’taki kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre Uğurcan G., henüz bilinmeyen nedenle Sedat Talhan (37) ve Gökhan Ayaz (30) ile kavga etti. Olayın ardından ağabeyinin iki kişi ile kavga ettiğini öğrenen İbrahim G., kafenin önüne gelerek Sedat Talhan ve Gökhan Ayaz’a yanındaki tabancayla ateş açtı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Olayda, Gökhan Ayaz omuzundan ve bacağından, Sedat Talha ise kulağından yaralanırken, İbrahim G. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Gökhan Ayaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Sedat Talhan’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayaz’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri silahlı saldırgan İbrahim G.’yi kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan İbrahim G., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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