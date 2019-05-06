İzmir'de sahur saat kaçta? İşte il il sahur saatleri
2019 Ramazan ayının gelmesi ile beraber, İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, sahur saatleri ve imsakiye bilgilerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Diyanet, internet sayfası üzerinden il il imsak vakitlerini vatandaşların bilgisine sunmuştu. Peki, İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İşte, İzmir, sahur saati ve il il imsakiye bilgileri.
Mübarek üç ayların sonuncusu olan manevi güzelliklerle dolu, Ramazan ayı ile, sahur saatleri ve 2019 Ramazan İmsakiye bilgileri İzmir'de yaşayan vatandaşların gündemine gelmeye başladı. İzmirli vatandaşlar sık sık internette Diyanet'in yayımladığı imsakiye bilgilerini araştırıyor. Peki, 7 Mayıs gecesi İzmir'de sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il 2019 Ramazan İmsakiyesi..
2019 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2019 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz;
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|06 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:28
|06:03
|13:13
|17:02
|20:14
|21:42
|07 Mayıs 2019 Salı
|04:26
|06:01
|13:13
|17:02
|20:15
|21:43
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:25
|06:00
|13:13
|17:02
|20:16
|21:45
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:23
|05:59
|13:13
|17:03
|20:17
|21:46
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:22
|05:58
|13:13
|17:03
|20:17
|21:47
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:20
|05:57
|13:13
|17:03
|20:18
|21:49
|12 Mayıs 2019 Pazar
|04:19
|05:56
|13:13
|17:03
|20:19
|21:50
RAMAZAN BU YIL 29 GÜN SÜRECEK
Bu yıl ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için 29 gün sürecek.
On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı 5 Mayıs Pazar günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkılacak.
Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 31 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan ayının ardından 4 Haziran'da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki ramazanın ana temasının "Ramazan ve İnfak", fitre bedelinin ise 23 Türk Lirası olduğunu duyurulmuştu.
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