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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

İzmir'de rezidansta sır ölüm

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İzmir'de rezidansta sır ölüm

Üniversite öğrencisi Sude Yalvaç (24), İzmir'in Buca ilçesindeki kaldığı lüks rezidansın 5. katından beton zemine çakıldı. Genç kız olay yerinde can verirken, geride herhangi bir nota rastlanmadı.

Yeni Asır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in lüks rezidanstaki bir daireden düşüp ölmesinin ardından 'İntihar mı etti, atıldı mı?' soruları hala netlik kazanmazken, İzmir'in Buca ilçesindeki bir rezidansta da bu olayı hatırlatan bir gelişme yaşandı.

Üniversite öğrencisi Sude Yalvaç (24), kaldığı lüks rezidansın 5. katından beton zemine çakıldı. Genç kız olay yerinde can verirken, geride herhangi bir nota rastlanmadı. Olay, Buca Yenigün Mahallesi 264/1 sokak üzerinde bulunan Kocabıçak Residans'ta yaşandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yalvaç'ın, 6 ay önce eğitimine daha rahat devam edebilmek için Karşıyaka'da ailesi ile yaşadığı evden Buca'daki rezidansa taşındığı öğrenildi.

BUNU NASIL YAPAR!

Komşuları ve site yönetimi tarafından sevecenve yardımsever kişiliği ile tanınan genç kızın ölümü büyük üzüntü yarattı. Genç kızın ölümü ile yıkılan aile bireyleri sinir krizi geçirdi.

Talat-Halime Yalvaç çifti, kızlarının intihar etmiş olabileceğine inanmadıklarını belirterek "Bunu nasıl yapar?" diye feryat etti.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, genç kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

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