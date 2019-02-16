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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.02.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

İzmir'de korkutan görüntü... 10 gündür devam ediyor

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İzmir'de korkutan görüntü... 10 gündür devam ediyor

İzmir'in Bornova ilçesinde heyelan meydana geldi. Yaklaşık 10 evde hasar oluşurken, bir ev tamamen yıkıldı. Heyelan nedeniyle bazı yollar kapanırken bazıları ise kullanılamaz hale geldi. Elektrik ve su hatlarında oluşan hasar nedeniyle mahalleye elektrik ve su verilemediği bildirildi.

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  • İzmirde heyelan paniği
  • İzmirde heyelan paniği
  • İzmirde heyelan paniği
  • İzmirde heyelan paniği
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi, Ardıç Sokak'ta heyelan meydana geldi. Yaklaşık olarak 10 gündür bölgede toprak kayması meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan heyelan nedeniyle 10 evde hasar oluştu, bir ev tamamen yıkıldı. Zarar gören evlerde yaşayan insanlar tahliye edildi. Paniğe neden olan olay nedeniyle sağlam evlerde yaşayan ev sakinleri evlerine giremedikleri öğrenildi. Heyelan nedeniyle bazı yollar kapanırken bazıları ise kullanılamaz hale geldi. 

MAHALLEYE ELEKTRİK VE SU VERİLEMİYOR

Elektrik ve su hatlarında oluşan hasar nedeniyle mahalleye elektrik ve su verilemediği bildirildi. Yaşanan olayda can kaybı veya yaralı olmazken, mahallede maddi hasar meydana geldi.

Meydana gelen heyelan nedeniyle evinde çıkmak zorunda kaldığını ve mağdur olduğu belirten Murat Boğaziçi, "Köyümüzün son hali, son durumu ortada. Biz burada çok mağduruz. Devletimiz büyüktür. Her yere kolu uzanır. Bunu biliyoruz, görüyoruz ve duyuyoruz. Devletimizden yardımlarını bekliyoruz. Yaklaşık iki haftadan beri ufak ufak çatlamalar vardı ama şu anda son durum üç gün içerisinde çok büyüdü. Evlerimiz ve ahırlarımız yıkıldı. Yollarımız kapandı. Elektrik ve sularımız kesildi. Şu anda bazı kişiler evlerinde kalıyor. Kalmak mecburiyetinde kalacak başka yerleri yok. Ama inşallah devletimiz en kısa zamanda elini uzatacaktır. Herkes tedirgin. Belediyemiz bizimle ilgilenmiyor. Bu durumdan da şikâyetçiyiz. Belediye geliyor bize herhangi bir şey söylemiyor. Bir şey yapmadan gidiyor. Şu anda bizim hayvanlarımız damlarda kaldı. Eşyalarımız evlerde kaldı.Biz akrabalarımızın yanına sığındık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sağ olsun kaymakam bey geldi. 'Kiraya gidin kiranızı karşılayacağız' dedi ama bundan sonraki süreç nasıl olacak merakla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Devletten yardım beklediklerini dile getiren bir başka bölge sakini Nazip Boğaziçi ise "Bölge kayması var şuan burada. Müteahhit yer aldı burada oraları kazdılar daha sonra yer kaymaya başladı. Daha önce burada böyle bir şey olmuyordu. Kazdılar yerleri yerler oynamaya başladı. 10 tane ev hasar aldı. Yaklaşık 10 gündür durum böyle burada.Millet nereye gideceğini şaşırdı. Sürekli kayıyor yerler. Bizde elektriksiz kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletten destek bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, bölgeye gelen Bornova Kaymakamı Fatih Gezer ve AFAD ekipleri incelemelerde bulundu.

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