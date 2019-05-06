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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

İzmir'de iftara kaç saat kaldı? İl il iftar saatleri

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İzmir'de iftara kaç saat kaldı? İl il iftar saatleri

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte İzmir’de ikamet eden vatandaşları da iftar heyecanı sardı. 2019 Ramazan ayının ilk iftarını yapacak olan İzmirliler, bu yılın imsakiye bilgilerini inceleyerek 6 Mayıs’ın iftar vaktini öğrenmek istiyor. Peki, Ege’nin incisi İzmir'de oruç saat kaçta açılacak, iftara ne kadar süre kaldı? İşte il il sahur ve iftar saatleri

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayını İzmir’de karşılayan vatandaşların gözü kulağı ezan saatinde. İzmirliler, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar sofrasına oturup 2019 Ramazan ayının ilk orucunu açacak. Peki, Ege Bölgesi’nin büyük şehirlerinden İzmir’de oruç saat kaçta açılacak?

İZMİR'DE İFTARA KAÇ SAAT KALDIĞINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
106.05.201904:2806:0313:1317:0220:1421:42*
207.05.201904:2606:0113:1317:0220:1521:43
308.05.201904:2506:0013:1317:0220:1621:45
409.05.201904:2305:5913:1317:0320:1721:46
510.05.201904:2205:5813:1317:0320:17

21:47

 

İZMİR İFTAR ÇADIRLARI

NOYEMEĞİN VERİLECEĞİ ADRESTARİH
1

DUMLUPINAR MAHALLESİ KASAPLAR MEYDANI

06.05.2019
2

FIRAT MAHALLESİ MUH. ÖNÜ - YEŞİLBAĞLAR MAH. OVA PAZAR YERİ

07.05.2019
3

FIRAT MAHALLESİ MUH. ÖNÜ - YEŞİLBAĞLAR MAH. OVA PAZAR YERİ

08.05.2019
4

GÖKSU MAH.679/24 SOK.MUHTARLIK ÖNÜ - İNÖNÜ MAH.MUHTARLIK ÖNÜ

09.05.2019
5

GÖKSU MAH.679/24 SOK.MUHTARLIK ÖNÜ - İNÖNÜ MAH.MUHTARLIK ÖNÜ

10.05.2019
6

M.KEMAL MAH. MUHTARLIK ÖNÜ - ÇAMLIPINAR MAH. ÇAMLIKULE PAZAR YERİ

11.05.2019
7

M.KEMAL MAH. MUHTARLIK ÖNÜ - ÇAMLIKULE MAH. MUHTARLIK ÖNÜ

12.05.2019
8

KOZAĞAÇ MAH.230 SOK.ÜZERİ - YAYLACIK MAH. ANNELER PARKI ÖNÜ

13.05.2019
9

KOZAĞAÇ MAH. ÇEVİKBİR MEYDANI

14.05.2019
10YILDIZ MAH.206/29 SOK.KAPALI PAZAR YERİ - ATATÜRK MAHALLESİ HASAN AĞA BAHÇESİ15.05.2019
11YILDIZ MAH.206/29 SOK.KAPALI PAZAR YERİ - ATATÜRK MAHALLESİ HASAN AĞA BAHÇESİ16.05.2019
12KURUÇEŞME MAH. PAZAR YERİ - BUCA KOOP MAH. PAZARYERİ17.05.2019
13KURUÇEŞME MAH. PAZAR YERİ - BUCA KOOP MAH. PAZARYERİ18.05.2019
14ADATEPE MAH. 7 SOKAK FETHİYE CAMİ ÖNÜ19.05.2019
15ADATEPE MAH. 7 SOKAK FETHİYE CAMİ ÖNÜ - YAYLACIK MAH. BAŞARI CAD. CAMİ TARAFI20.05.2019
16YENİGÜN MAH. MUHTARLIK YANI 267/7 SOKAK - SEYHAN MAH. MUHTARLIĞIN YANINDAKİ PARK İÇİ21.05.2019
17AKINCILAR MAH. 520 SOK. NO:36 VE 38 KARŞISI - İNKİLAP MAH. ŞİRİNYER ANADOLU LİSESİ22.05.2019
18

EFELER MAH. MUHTARLIK ÖNÜ - YİĞİTLER MAH. VALİRAHMİ BEY İLKOKULU

23.05.2019
19

UFUK MAH. MEYDAN YERİ - LALELİ MAH. MUHTARLIK BİNASININ BULUNDUĞU PARK

24.05.2019
20AYDOĞDU MAH. SAVAŞ KÜTÜKÇÜLER PARKI BASKET SAHASI - MURATHAN MAH. MUHTARLIK ÖNÜ25.05.2019
21CUMHURİYET MAH. 1254 SOK.BASKET SAHASININ İÇİ - ÇAĞDAŞ MAH. MUHTARLIĞIN YANI AÇIK TİYATRO ALANI26.05.2019
22DİCLE MAH. UFUK ORTAOKULU BAHÇESİ - ÇAMLIK MAH. ÇAMLIK İLKÖĞRETİM OKULU BAHÇESİ27.05.2019
23GÜVEN MAH. MUHTARLIĞIN ÖNÜ - BARIŞ MAH. MUHTARLIK ÖNÜ28.05.2019
24İZKENT MAH. 1306 SOK.NO:14 ÖNÜ BASKET SAHASI- ŞİRİNKAPI MAH. TENİS KORTLARININ KARŞISI29.05.2019
25GAZİLER MAH.ZAFER HIŞIM PARKI İÇİ - KARANFİL MAH. BETONTAŞ PARKI ÜSTÜ30.05.2019
26

VALİ RAHMİ BEY MAHALLESİ BUCA BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖNÜ 

31.05.2019
27BAHA YÖRÜK CAMİİ SAHUR YEMEĞİ31.05.2019
28

GAZİ ORTAOKULU SAHUR YEMEĞİ ( GÖKSU MAHALLESİ )

31.05.2019
29

MENDERES MAHALLESİ MUHTARLIK KOORDİNASYON BİRİM YANI

31.05.2019
30HÜRRİYET MAH.ESKİ TREN İSTASYONU - ÇALDIRAN MAH. 433 SOK.İLE 433/9 SOK.KESİŞTİĞİ YER TRAFO ÖNÜ01.06.2019
3129 EKİM MAH. SÜMBÜL SOK.NO:23 - YILDIZLAR MAH.ZEKİ PÜSKÜLCÜ İLKOKULU02.06.2019
32KAYNAKLAR MERKEZ MAH.KAYNAKLAR ÇINAR KAFE - ZAFER MAH.MUHTARLIK ÖNÜ02.06.2019
33

KIRIKLAR MAH.5026 SOK.NO:6/1 - KARACAAĞAÇ MAH.TÜRK KDN.KONSEYİ OKUL

03.06.2019
34BELENBAŞI MAH.BELENBAŞI İLKOKULU - DOĞANCILAR MAH.6052 SOK.NO:14 OKUL BAHÇESİ03.06.2019
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