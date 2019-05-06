İzmir'de iftara kaç saat kaldı? İl il iftar saatleri
Saatlerin ilerlemesiyle birlikte İzmir’de ikamet eden vatandaşları da iftar heyecanı sardı. 2019 Ramazan ayının ilk iftarını yapacak olan İzmirliler, bu yılın imsakiye bilgilerini inceleyerek 6 Mayıs’ın iftar vaktini öğrenmek istiyor. Peki, Ege’nin incisi İzmir'de oruç saat kaçta açılacak, iftara ne kadar süre kaldı? İşte il il sahur ve iftar saatleri
Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayını İzmir’de karşılayan vatandaşların gözü kulağı ezan saatinde. İzmirliler, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar sofrasına oturup 2019 Ramazan ayının ilk orucunu açacak. Peki, Ege Bölgesi’nin büyük şehirlerinden İzmir’de oruç saat kaçta açılacak?
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İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|04:28
|06:03
|13:13
|17:02
|20:14
|21:42*
|2
|07.05.2019
|04:26
|06:01
|13:13
|17:02
|20:15
|21:43
|3
|08.05.2019
|04:25
|06:00
|13:13
|17:02
|20:16
|21:45
|4
|09.05.2019
|04:23
|05:59
|13:13
|17:03
|20:17
|21:46
|5
|10.05.2019
|04:22
|05:58
|13:13
|17:03
|20:17
21:47
İZMİR İFTAR ÇADIRLARI
|NO
|YEMEĞİN VERİLECEĞİ ADRES
|TARİH
|1
DUMLUPINAR MAHALLESİ KASAPLAR MEYDANI
|06.05.2019
|2
FIRAT MAHALLESİ MUH. ÖNÜ - YEŞİLBAĞLAR MAH. OVA PAZAR YERİ
|07.05.2019
|3
FIRAT MAHALLESİ MUH. ÖNÜ - YEŞİLBAĞLAR MAH. OVA PAZAR YERİ
|08.05.2019
|4
GÖKSU MAH.679/24 SOK.MUHTARLIK ÖNÜ - İNÖNÜ MAH.MUHTARLIK ÖNÜ
|09.05.2019
|5
GÖKSU MAH.679/24 SOK.MUHTARLIK ÖNÜ - İNÖNÜ MAH.MUHTARLIK ÖNÜ
|10.05.2019
|6
M.KEMAL MAH. MUHTARLIK ÖNÜ - ÇAMLIPINAR MAH. ÇAMLIKULE PAZAR YERİ
|11.05.2019
|7
M.KEMAL MAH. MUHTARLIK ÖNÜ - ÇAMLIKULE MAH. MUHTARLIK ÖNÜ
|12.05.2019
|8
KOZAĞAÇ MAH.230 SOK.ÜZERİ - YAYLACIK MAH. ANNELER PARKI ÖNÜ
|13.05.2019
|9
KOZAĞAÇ MAH. ÇEVİKBİR MEYDANI
|14.05.2019
|10
|YILDIZ MAH.206/29 SOK.KAPALI PAZAR YERİ - ATATÜRK MAHALLESİ HASAN AĞA BAHÇESİ
|15.05.2019
|11
|YILDIZ MAH.206/29 SOK.KAPALI PAZAR YERİ - ATATÜRK MAHALLESİ HASAN AĞA BAHÇESİ
|16.05.2019
|12
|KURUÇEŞME MAH. PAZAR YERİ - BUCA KOOP MAH. PAZARYERİ
|17.05.2019
|13
|KURUÇEŞME MAH. PAZAR YERİ - BUCA KOOP MAH. PAZARYERİ
|18.05.2019
|14
|ADATEPE MAH. 7 SOKAK FETHİYE CAMİ ÖNÜ
|19.05.2019
|15
|ADATEPE MAH. 7 SOKAK FETHİYE CAMİ ÖNÜ - YAYLACIK MAH. BAŞARI CAD. CAMİ TARAFI
|20.05.2019
|16
|YENİGÜN MAH. MUHTARLIK YANI 267/7 SOKAK - SEYHAN MAH. MUHTARLIĞIN YANINDAKİ PARK İÇİ
|21.05.2019
|17
|AKINCILAR MAH. 520 SOK. NO:36 VE 38 KARŞISI - İNKİLAP MAH. ŞİRİNYER ANADOLU LİSESİ
|22.05.2019
|18
EFELER MAH. MUHTARLIK ÖNÜ - YİĞİTLER MAH. VALİRAHMİ BEY İLKOKULU
|23.05.2019
|19
UFUK MAH. MEYDAN YERİ - LALELİ MAH. MUHTARLIK BİNASININ BULUNDUĞU PARK
|24.05.2019
|20
|AYDOĞDU MAH. SAVAŞ KÜTÜKÇÜLER PARKI BASKET SAHASI - MURATHAN MAH. MUHTARLIK ÖNÜ
|25.05.2019
|21
|CUMHURİYET MAH. 1254 SOK.BASKET SAHASININ İÇİ - ÇAĞDAŞ MAH. MUHTARLIĞIN YANI AÇIK TİYATRO ALANI
|26.05.2019
|22
|DİCLE MAH. UFUK ORTAOKULU BAHÇESİ - ÇAMLIK MAH. ÇAMLIK İLKÖĞRETİM OKULU BAHÇESİ
|27.05.2019
|23
|GÜVEN MAH. MUHTARLIĞIN ÖNÜ - BARIŞ MAH. MUHTARLIK ÖNÜ
|28.05.2019
|24
|İZKENT MAH. 1306 SOK.NO:14 ÖNÜ BASKET SAHASI- ŞİRİNKAPI MAH. TENİS KORTLARININ KARŞISI
|29.05.2019
|25
|GAZİLER MAH.ZAFER HIŞIM PARKI İÇİ - KARANFİL MAH. BETONTAŞ PARKI ÜSTÜ
|30.05.2019
|26
VALİ RAHMİ BEY MAHALLESİ BUCA BELEDİYE HİZMET BİNASI ÖNÜ
|31.05.2019
|27
|BAHA YÖRÜK CAMİİ SAHUR YEMEĞİ
|31.05.2019
|28
GAZİ ORTAOKULU SAHUR YEMEĞİ ( GÖKSU MAHALLESİ )
|31.05.2019
|29
MENDERES MAHALLESİ MUHTARLIK KOORDİNASYON BİRİM YANI
|31.05.2019
|30
|HÜRRİYET MAH.ESKİ TREN İSTASYONU - ÇALDIRAN MAH. 433 SOK.İLE 433/9 SOK.KESİŞTİĞİ YER TRAFO ÖNÜ
|01.06.2019
|31
|29 EKİM MAH. SÜMBÜL SOK.NO:23 - YILDIZLAR MAH.ZEKİ PÜSKÜLCÜ İLKOKULU
|02.06.2019
|32
|KAYNAKLAR MERKEZ MAH.KAYNAKLAR ÇINAR KAFE - ZAFER MAH.MUHTARLIK ÖNÜ
|02.06.2019
|33
KIRIKLAR MAH.5026 SOK.NO:6/1 - KARACAAĞAÇ MAH.TÜRK KDN.KONSEYİ OKUL
|03.06.2019
|34
|BELENBAŞI MAH.BELENBAŞI İLKOKULU - DOĞANCILAR MAH.6052 SOK.NO:14 OKUL BAHÇESİ
|03.06.2019
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