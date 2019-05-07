İzmir'de iftar saat kaçta? İl il iftar saatleri
Oruç ibadetini idrak eden, İzmir'de yaşayan vatandaşlar, saatlerin ilerlemesi ile beraber iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden, il il iftar ve sahur bilgilerini yayınlamıştı. Peki, İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Diyanet'in bilgileri doğrultusunda 7 Mayıs İzmir ve diğer iller için iftar saatleri ve imsakiye bilgileri.
İftar vakitleri, saatlerin ilerlemesi ile, İzmir'de ikamet eden vatandaşların gündemine gelmeye başladı. İzmirli vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı iftar saatleri bilgileri doğrultusunda oruçlarını açacak. Peki, İzmir'de iftar saat kaçta? İşte, İzmir iftar saatleri.
Diyanet'ten alınan bilgilere göre, İzmir'in 7 günlük iftar ve sahur vakitleri;
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|07 Mayıs 2019 Salı
|04:26
|06:01
|13:13
|17:02
|20:15
|21:43
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:25
|06:00
|13:13
|17:02
|20:16
|21:45
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:23
|05:59
|13:13
|17:03
|20:17
|21:46
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:22
|05:58
|13:13
|17:03
|20:17
|21:47
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:20
|05:57
|13:13
|17:03
|20:18
|21:49
|12 Mayıs 2019 Pazar
|04:19
|05:56
|13:13
|17:03
|20:19
|21:50
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:17
|05:55
|13:13
|17:03
|20:20
|21:51
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