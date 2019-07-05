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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.07.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

İzmir'de feci kaza: 2 ölü

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İzmir'de feci kaza: 2 ölü

İzmir’in Kemalpaşa İlçesi'nde otomobil ile beton kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada bir astsubay ve kayınpederi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kemalpaşa ilçesi Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Küçükzeybek idaresindeki 35 DVD 78 plakalı otomobil, Armutlu-Ören yolunda 42 FCV 61 plakalı beton kamyonu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ahmet Küçükzeybek ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeli Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsa Tokatlı’yı araçtan ağır yaralı olarak çıkardı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Astsubay Tokatlı ve kayınpederi Küçükzeybek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'da görev yaptığı öğrenilen Astsubay İsa Tokatlı ve Ahmet Küçükzeybek, Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Astsubay Tokatlı’nın naaşını askerler taşırken, tabutuna da Türk Bayrağı örtüldü.

İzmirde feci kaza: 2 ölü

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