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Haber Giriş: 31.01.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

İzmir’de elektrik kesintisi – İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

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İzmir’de elektrik kesintisi – İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir’de planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanıyor. GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. Kesintilerin ilçelerde yaşayan vatandaşlar, çalışmaların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

31 Ocak tarihinde İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.  Planlı bakım ve onarım kapsamında yapılan elektrik kesintileri, bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden 31 Ocak tarihli kesinti programını paylaştı. İşte İzmir 31 Ocak elektrik kesintisi programı...

TARİHBAŞLAMA SAATİBİTİŞ SAATİKESİNTİ NEDENİKESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
31.01.202009:0017:00ARIZA ONARIM BAKIMMORALILAR MAHALLESİ TST BÖLGESİ MORALILAR1 TST TR-3-4-7 MORALILAR2 TST TR-4-5-6
31.01.202009:0010:00ARIZA ONARIM BAKIMDUTLUCA MAHALLESİ TR-1
31.01.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASIDAYIOĞLU, EROĞLU, BEKİRLER, HAMİDİYE, BALLICA ZEYTİN İŞLETMELERİ, M ALİ YAPICI ZEYTİNYAĞ FABRİKASI, OTOYOL AŞ AKHİSAR GİŞELER, TCDD MEDAR GEÇİT İSTASYONU, IRMAK KANATLI HAYVANLAR, MEDAR SULAMA KOOP, RECEP TAY TAVUK KÜMESLERİ, ÜRETİCİ GIDA VE BÖLGEDE BULUNAN DİĞER TAVUK KÜMESLERİ VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ.
31.01.202009:0017:00ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASIGÜMÜLCELİ MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI VE İŞLETMELER
31.01.202009:0017:00ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASIYEŞİLKÖY MAHALLESİ
31.01.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASICENGİZ TOPEL MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
31.01.202009:0017:00YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASIDAĞHACIYUSUF MAHALLESİ TR-2 (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
31.01.202009:0011:00YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASITURGUTLAR, İSTİKLAL VE ÖZYURT MAHALLELERİNİN BİR BÖLÜMÜ
31.01.202009:0017:00YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASIERGENEKON MAHALLESİNİN MURADİYE,YAVUZ SULTAN SELİM,OSMAN GAZİ, KARABULUT, AHMET HAMDİ SOKAKLARI VE FATİH CADDESİNİN BİR KISMI
31.01.202009:0017:00YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASIBAĞLICA MAHALLESİ
31.01.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASIKEÇİLİKÖY MAHALLESİ
31.01.202009:0017:00TESİS ÇALIŞMASIBARBAROS, ATATÜRK MAHALLESİ VE YENİ MAHALLE
31.01.202009:0013:00TESİS ÇALIŞMASIŞEHİTLER MAHALLESİNE BAĞLI 102 VE 147 SOKAKLAR
31.01.202009:0017:00YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASIEFENDİ MAHALLESİ 61-62-63-64-65-84-85-86-96-269-270-270/1-270/2-267/1-276-277-277/1-271 SOKAKLAR VE CİVARLARI
31.01.202009:0012:00ARIZA ONARIM BAKIMNİŞANCIPAŞA MAHALLESİ
31.01.202009:0017:00YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASIAKGEDİK TOKİ KONUTLARI
31.01.202009:0017:00ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASIULUDERBENT ÇİFTLİKDERE HAYITLIDERE ÖRENCİK ÇAMLIBEL BAHCEDERE SARIPINAR ALAÇATI DAĞARLAR İÇME SUYU TRAFOLARI
31.01.202011:0015:00ARIZA ONARIM BAKIMBEĞEL MAHALLESİ TR-1 VE TR-2 DEĞİRMEN BOĞACI TR-1 ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
31.01.202013:0014:00TESİS ÇALIŞMASINAMIK KEMAL MAHALLESİNE BAĞLI MAARİF CADDESİ VE TÜFEKÇİLER SOKAK
31.01.202016:0017:00ARIZA ONARIM BAKIM 
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