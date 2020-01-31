İzmir’de elektrik kesintisi – İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

31 Ocak tarihinde İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Planlı bakım ve onarım kapsamında yapılan elektrik kesintileri, bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden 31 Ocak tarihli kesinti programını paylaştı. İşte İzmir 31 Ocak elektrik kesintisi programı...

TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER 31.01.2020 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MORALILAR MAHALLESİ TST BÖLGESİ MORALILAR1 TST TR-3-4-7 MORALILAR2 TST TR-4-5-6 31.01.2020 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM DUTLUCA MAHALLESİ TR-1 31.01.2020 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DAYIOĞLU, EROĞLU, BEKİRLER, HAMİDİYE, BALLICA ZEYTİN İŞLETMELERİ, M ALİ YAPICI ZEYTİNYAĞ FABRİKASI, OTOYOL AŞ AKHİSAR GİŞELER, TCDD MEDAR GEÇİT İSTASYONU, IRMAK KANATLI HAYVANLAR, MEDAR SULAMA KOOP, RECEP TAY TAVUK KÜMESLERİ, ÜRETİCİ GIDA VE BÖLGEDE BULUNAN DİĞER TAVUK KÜMESLERİ VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ. 31.01.2020 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜMÜLCELİ MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI VE İŞLETMELER 31.01.2020 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLKÖY MAHALLESİ 31.01.2020 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI CENGİZ TOPEL MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR) 31.01.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DAĞHACIYUSUF MAHALLESİ TR-2 (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR) 31.01.2020 09:00 11:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI TURGUTLAR, İSTİKLAL VE ÖZYURT MAHALLELERİNİN BİR BÖLÜMÜ 31.01.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ERGENEKON MAHALLESİNİN MURADİYE,YAVUZ SULTAN SELİM,OSMAN GAZİ, KARABULUT, AHMET HAMDİ SOKAKLARI VE FATİH CADDESİNİN BİR KISMI 31.01.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BAĞLICA MAHALLESİ 31.01.2020 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KEÇİLİKÖY MAHALLESİ 31.01.2020 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBAROS, ATATÜRK MAHALLESİ VE YENİ MAHALLE 31.01.2020 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİNE BAĞLI 102 VE 147 SOKAKLAR 31.01.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI EFENDİ MAHALLESİ 61-62-63-64-65-84-85-86-96-269-270-270/1-270/2-267/1-276-277-277/1-271 SOKAKLAR VE CİVARLARI 31.01.2020 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM NİŞANCIPAŞA MAHALLESİ 31.01.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI AKGEDİK TOKİ KONUTLARI 31.01.2020 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUDERBENT ÇİFTLİKDERE HAYITLIDERE ÖRENCİK ÇAMLIBEL BAHCEDERE SARIPINAR ALAÇATI DAĞARLAR İÇME SUYU TRAFOLARI 31.01.2020 11:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEĞEL MAHALLESİ TR-1 VE TR-2 DEĞİRMEN BOĞACI TR-1 ( KISMİ KESİNTİ OLACAK ) 31.01.2020 13:00 14:00 TESİS ÇALIŞMASI NAMIK KEMAL MAHALLESİNE BAĞLI MAARİF CADDESİ VE TÜFEKÇİLER SOKAK 31.01.2020 16:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM