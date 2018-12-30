İzmir'de dekan vekilinin üzücü ölümü
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan profesör hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'ndeki metro şantiyesi girişinde geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki 35 NN 676 plakalı kamyon, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı.
Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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