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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN / İZMİR, (DHA)
28.09.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

İzmir'de dehşet anları

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İzmir'de dehşet anları

İzmir'in Bornova ilçesinde, oto yıkama dükkanı bulunan Selami Eroğlu'nun (35) tartıştığı A.D. tarafından silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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  • İzmirde dehşet anları
  • İzmirde dehşet anları
  • İzmirde dehşet anları
  • İzmirde dehşet anları
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Olay, 2 Eylül akşamı saat 19.00 sıralarında, Yeşilova semtindeki Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi.

Beraberindeki 3 kişi ile birlikte oto yıkama dükkanına gelen A.D., iş yeri sahibi Selami Eroğlu'yla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. tabancayla ateş açtı.  Bu sırada A.D.'nin yanındaki 3 kişi dışarıya çıktı. Eroğlu, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Eroğlu'nu ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, Genel Cerrahi Servisi'nde ameliyata alındı.

Eroğlu'nun hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, A.D.'nin yanındaki 3 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrolle serbest bırakılırken, A.D. halen aranıyor. Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, A.D. ve yanındakilerin, Eroğlu'yla bir süre konuştuğu ardından da A.D.'nin silahını ateşlediği görülüyor.

 

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