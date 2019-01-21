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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA-Hurriyet.com.tr
21.01.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Son dakika.. İzmir’de çerez fabrikasında yangın

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İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülüyor.

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  • Kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı
  • Kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı
  • Kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı
  • Kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ALINAN bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Fabrika çalışanları tahliye edildi, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.  Bu arada, fabrikadan yayılan duman şehrin birçok noktasından görüldü.

İLK MÜDAHALE İŞÇİLERDEN
DHA Muhabiri Taylan Yıldırım ise yangınla ilgili şunları söyledi: "Burada tabi üretim devam ediyor ancak yangının çıkışıyla birlikte işçilerin önemli bir bölümü fabrikadan dışarı çıktı, bir bölümü de ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiyenin gelmesiyle birlikte o işçilerin de uzaklaştırıldığını söyleyebiliriz"

Son dakika.. İzmir’de çerez fabrikasında yangın

ÇOK SAYIDA YERDE ÜRÜNLERİ SATILIYOR
Kuru yemiş sektörünün önemli markalarından birine ait olan fabrikada üretilen ürünler Türkiye'nin bir çok noktasında satışa sunuluyor.


AYRINTILAR AZ SONRA...

 

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