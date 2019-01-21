Son dakika.. İzmir’de çerez fabrikasında yangın
İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülüyor.
ALINAN bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Fabrika çalışanları tahliye edildi, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Bu arada, fabrikadan yayılan duman şehrin birçok noktasından görüldü.
İLK MÜDAHALE İŞÇİLERDEN
DHA Muhabiri Taylan Yıldırım ise yangınla ilgili şunları söyledi: "Burada tabi üretim devam ediyor ancak yangının çıkışıyla birlikte işçilerin önemli bir bölümü fabrikadan dışarı çıktı, bir bölümü de ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiyenin gelmesiyle birlikte o işçilerin de uzaklaştırıldığını söyleyebiliriz"
ÇOK SAYIDA YERDE ÜRÜNLERİ SATILIYOR
Kuru yemiş sektörünün önemli markalarından birine ait olan fabrikada üretilen ürünler Türkiye'nin bir çok noktasında satışa sunuluyor.
AYRINTILAR AZ SONRA...
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