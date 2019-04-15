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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

İzmir'de 6 saati aşan su kesintileri yaşanacak - İşte İZSU kesinti programı

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İzmir'de 6 saati aşan su kesintileri yaşanacak - İşte İZSU kesinti programı

İzmir’den su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İZSU'nun sitesinde yer alan bilgilere göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir’in bazı ilçelerine su verilemeyecek. Peki, su kesintisi ne kadar sürecek, sular ne zaman gelecek? İşte İZSU kesinti programı

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini merak eden İzmirliler, 'sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt bulmak amacıyla İZSU'nun resmi sayfasını ziyaret ediyor. 

BAYRAKLI

ALPASLAN,ÇİÇEK,CENGİZHAN,MUHİTTİN ERENER

15.04.2019 saat 04:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 6 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Ar

BORNOVA

KAZIMDİRİK

15.04.2019 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

KARŞIYAKA

DEMİRKÖPRÜ

15.04.2019 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK

KAHRAMANLAR,OĞUZLAR,ETİLER,MİMAR SİNAN,ALSANCAK

15.04.2019 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

MENEMEN

GÖRECE,SÜLEYMANLI,BELEN,DOĞA,HAYKIRAN,İĞNEDERE,ÇUKURKÖY

15.04.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

tedaş bakım ve onarım çalışması nedeniyle belirtilen mah su kesintisi yaşanabilir.

ÖDEMİŞ

KÜÇÜKAVULCUK

15.04.2019 saat 08:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ KÜÇÜKAVULCUK MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

ÖDEMİŞ

DEMİRCİLİ,SEYREKLİ,KARADOĞAN,YENİKÖY,VELİLER,SEKİKÖY,YUSUFDERE

15.04.2019 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

TEDAŞ KAYNAKLI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE DEMİRCİLİ-SEYREKLİ-KARADOĞAN-YENİKÖY-SEKİKÖY-İLKKURŞUN-KAYAKÖY-ŞİRİNKÖY-YUSUFDERE-SÜLEYMANLAR-VELİLER-BÜLBÜLLER-KIZILCA-KERPİÇLİ-IŞIK-ÜÇEYLÜL-EMMİOĞLU-KARAKOVA-ORTAKÖY-ÜZÜMLÜ-DEREUZUNYER-DEREBEBEKLER-SUÇIKTI-TOSUNLAR-BOZDAĞ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

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