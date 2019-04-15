İzmir'de 6 saati aşan su kesintileri yaşanacak - İşte İZSU kesinti programı
İzmir’den su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İZSU'nun sitesinde yer alan bilgilere göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir’in bazı ilçelerine su verilemeyecek. Peki, su kesintisi ne kadar sürecek, sular ne zaman gelecek? İşte İZSU kesinti programı
İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini merak eden İzmirliler, 'sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt bulmak amacıyla İZSU'nun resmi sayfasını ziyaret ediyor.
BAYRAKLI
ALPASLAN,ÇİÇEK,CENGİZHAN,MUHİTTİN ERENER
15.04.2019 saat 04:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 6 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Ar
BORNOVA
KAZIMDİRİK
15.04.2019 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
KARŞIYAKA
DEMİRKÖPRÜ
15.04.2019 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK
KAHRAMANLAR,OĞUZLAR,ETİLER,MİMAR SİNAN,ALSANCAK
15.04.2019 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN
GÖRECE,SÜLEYMANLI,BELEN,DOĞA,HAYKIRAN,İĞNEDERE,ÇUKURKÖY
15.04.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
tedaş bakım ve onarım çalışması nedeniyle belirtilen mah su kesintisi yaşanabilir.
ÖDEMİŞ
KÜÇÜKAVULCUK
15.04.2019 saat 08:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ KÜÇÜKAVULCUK MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
ÖDEMİŞ
DEMİRCİLİ,SEYREKLİ,KARADOĞAN,YENİKÖY,VELİLER,SEKİKÖY,YUSUFDERE
15.04.2019 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
TEDAŞ KAYNAKLI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE DEMİRCİLİ-SEYREKLİ-KARADOĞAN-YENİKÖY-SEKİKÖY-İLKKURŞUN-KAYAKÖY-ŞİRİNKÖY-YUSUFDERE-SÜLEYMANLAR-VELİLER-BÜLBÜLLER-KIZILCA-KERPİÇLİ-IŞIK-ÜÇEYLÜL-EMMİOĞLU-KARAKOVA-ORTAKÖY-ÜZÜMLÜ-DEREUZUNYER-DEREBEBEKLER-SUÇIKTI-TOSUNLAR-BOZDAĞ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
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