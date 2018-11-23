İzmir merkezli önemli operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), TSK yapılanmasına yönelik bu sabah saatlerinde İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.
FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İzmir Terörle Mücadele Şubesi’nce İzmir merkezli Siirt, Ankara, Çanakkale, İstanbul ve Diyarbakır illerinde yapılan operasyonlarda halen aktif olarak görevlerine devam etmekte olan rütbeli askerlerin de bulunduğu 19 şüpheliden, 15'i gözaltına alındı.
Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
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