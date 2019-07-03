Ä°zmir merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltÄ±
Ä°ZMÄ°R merkezli 4 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonlarda, 16 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± 'ByLock'u kullananlarÄ±n da bulunduÄŸu 22 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Ä°zmir merkezli AydÄ±n, Ã‡orum ve Trabzon'da bu sabah saatlerinde yaptÄ±klarÄ± eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda 16 ÅŸÃ¼pheliyi yakaladÄ±.
Bir ÅŸÃ¼phelinin yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± tespit edilirken, diÄŸerlerinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
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