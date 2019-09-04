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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

İzmir Fuarı ne zaman, hangi tarihler arasında gerçekleşecek?

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İzmir Fuarı ne zaman, hangi tarihler arasında gerçekleşecek?

İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl 88’inci kez gerçekleşecek. İzmir Fuarı, Konserden tiyatroya, sinema gösterimlerinden müzikal gösterilere, söyleşiden sokak gösterilerine pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. İEF’te geçtiğimiz yıl ilk kez kurulan Rock Sahnesi, bu kez Rock&More adıyla müzikseverleri ağırlayacak. Peki, İzmir Fuarı ne zaman, hangi tarihler arasında gerçekleşecek?

Farklı sektörleri bir araya getiren ülkenin ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı, için geri sayım devam ediyor. Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ortak ülkesi bu yıl Çin olacak. Peki, İzmir Fuarı ne zaman başlayacak?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı, Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 6-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Türkiye bu konserleri konuşacak

Yeraltı Otoparkı üstü çim alanda kurulacak olan Çim Konserleri Sahnesi’nde, 6 Eylül’de Goran Bregovic, 7 Eylül’de Monica Molina, 8 Eylül’de Glikeria şarkılarını seslendirecek. 9 Eylül ise bir başka şölene dönüşecek. Geçtiğimiz haftalarda İzmir’de gerçekleşen orman yangınlarında yok olan ağaçların tekrar var olmasına destek için düzenlenecek İzmir Tek Yürek Orman Konseri’nde Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Halil Sezai, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent sahnede olacak. İzmir’in kurtuluş gününde gerçekleşecek konser 18.30’da başlayacak. 10 Eylül’de Ara Malikian, 11 Eylül günü Vestel sponsorluğunda Yeni Türkü, 12 Eylül’de Onur Akın, 13 Eylül’de Migros sponsorluğunda Edis, 14 Eylül’de yine Migros sponsorluğunda Simge Sağın, kapanış günü olan 15 Eylül’de ise Serkan Kaya şarkılarıyla Çim Konserleri’nde olacak.

İEF’te geçtiğimiz yıl ilk kez kurulan Rock Sahnesi, bu kez Rock&More adıyla müzikseverleri ağırlayacak. 8 Eylül Pazar günü Şehinşah, 9 Eylül’de Manga, 10 Eylül’de Mor ve Ötesi, 11 Eylül’de Pinhani, 12 Eylül’de Kalben, 13 Eylül’de Pentagram, 14 Eylül’de Ufuk Beydemir, 15 Eylül’de Mabel Matiz Rock&More sahnesinin konuğu olacak.

Zeki Müren unutulmadı

Fuarın unutulmaz eğlence mekanlarından biri olan Mogambo’da 7 Eylül’de Leman Sam, 8 Eylül’de Can Gox, 9 Eylül’de Cem Adrian, 10 Eylül’de Jehan Barbur, 11 Eylül’de Melek Mosso, 12 Eylül’de Tuna Kiremitçi, 13 Eylül’de Mehmet Erdem, 14 Eylül’de ise Birsen Tezer, 15 Eylül’de Eda Baba sahnede olacak. Sanatçıları dinlemek isteyen hayranları, biletinial.com’dan bilet temin edebilecek. İzmir Enternasyonal Fuarı dendiğinde hatırlanan isimlerin başında gelen, “Canım Egeme Saygımla Geldim” pankartıyla akıllara kazanan Sanat Güneşi Zeki Müren ise fuarda özel bir programla anılacak.

Kitap Sokağı ve Yüz Yüze Sohbetler İzmir Fuarı’nda

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek Kitap Sokağı, Lozan Kapısı’ndan Kaskatlı Havuz’a kadar uzayacak. Edebiyatla ilgili etkinlikler, Yüz Yüze Sohbetler adı altında Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi önünde kurulacak sahnede olacak. Birçok önemli kalem sevenleriyle burada buluşacak. Gülperi Sert, Çiğdem Erkal İpek, Sunay Akın, Erol Egemen–Kaan Çaydamlı (Kaybedenler Kulübü), Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Canan Tan, Nilgün Bodur, İzmirim Serisi yazarları, Varol Yaşaroğlu, Mahir Ünsal Eriş, İhsan Eliaçık, Osman Balcıgil, Hüseyin Cengiz, Ercan Kesal, Murat Menteş – Hakan Karataş, Merdan Yanardağ İEF’te sevenleriyle buluşacak.

Tiyatro “Fuar”da izlenecek

İsmet İnönü Sanat Merkezi, 7-15 Eylül tarihleri arasında sanatı ve sanatçıyı tiyatro severlerle buluşturarak fuar gecelerini zenginleştirecek. Dokuz gün boyunca saat 20.00’da sergilenecek olan tiyatro oyunları ise sırasıyla şöyle: “Joseph K”, “Azizname”, “Hayat Kime Güzel?”, “Ferhangi Şeyler”, “Gelin Tanış Olalım”, “Vee Perde”, “1984 Büyük Gözaltı”, “Don Kişot’um Ben”, “Kadın Kafası”. Ayrıca İzmir Sanat Merkezi’nde tiyatro oyunları sahnelenecek.

Sinemaya dair her şey İzmir’de

Sinema Burada Festivali, 11 Eylül'de Onur ve Başarı Ödülleri'nin yanı sıra 4. Kısa Film Proje Yarışması Ödül Töreni ile kapılarını açacak. İpek Bilgin ve Taner Birsel'in Onur Ödülü alacağı festivalde, Ozan Güven ve Saadet Işıl Aksoy'a Başarı Ödülü verilecek. Bu yıl toplam 75 projenin katıldığı 4. Kısa Film Proje Yarışması'nın finalistleri de İEF’te ödüllerini alacak. Üç ulusal, bir uluslararası galayla toplam 12 film festivalde sinemaseverlerle buluşurken; bu yıl ikincisi düzenlenecek kısa film maratonunda ise 18 kısa metrajlı film gösterilecek. Beş günlük festivalde atölyeler de olacak. Sinema biletleri de biletinial.com’dan temin edebilecek.

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