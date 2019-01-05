İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı olarak Uğur Demirezen açıklandı. Peki Uğur Demirezen kimdir? İşte Uğur Demirezen'in biyografisi
3 Aralık 1974 tarihinde Bayındır'da doğan Uğur Demirezen, ilk, orta ve lise eğitimlerini Bayındır'da tamamladı.
Ticaret ile uğraşan Uğur Demirezen, 2011 ve 2013 yılları arasında Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıp ve birçok sivil toplum kurulunda görev almıştır.
2011 yılında AK Parti yürütme kurulunda görev almış ve 2013 Kasım ayında Bayındır İlçe Başkanı olarak atanmıştır. 30 Kasım 2018 tarihinde İlçe Başkanlığı görevinden istifa edip Belediye Başkan Adayı olmuştur.
Uğur Demirezen evli ve iki çocuk babasıdır.
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