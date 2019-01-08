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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.01.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

İzdivaç ablasının ByLock konuşmaları ortaya çıktı! Mini etek tavsiyesi

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İzdivaç ablasının ByLock konuşmaları ortaya çıktı! Mini etek tavsiyesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) katalog evlilikten sorumlu kadın zanlının, FETÖ mensubu subayla evlendirilecek başörtülü örgüt üyesine ByLock'tan "mini etek giymesi halinde mükafatının çok olacağı" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan ve örgütün "katalog evliliği" olarak adlandırdığı yöntemle evlenen şüpheliler üsteğmen Hasan ve eşi Zehra Y. ile ilgili soruşturma devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, üsteğmen Hasan Y'nin, TSK içerisindeki kripto örgüt mensuplarının deşifresini önlemeye yönelik sabit hatlardan tekil ya da ardışık arama şeklinde irtibat kurulan kişilerden olduğuna kanaat getirildiği belirtildi. 

Soruşturma kapsamında açığa alınan Hasan Y'nin, Hava Harp Okulu döneminde FETÖ'cü olmayan öğrencilere baskı ve işkence yaparak öğrencilerin okuldan ayrılmalarına sebep olan grubun içerisinde yer aldığı ifade edildi. Zanlının, örgütün TSK yapılanması içerisindeki gizliliği korumak amacıyla oluşturduğu "mahrem imamlık" sisteminde sabit telefonlarından aranarak sohbetlere çağrıldığı, sabit telefonlardan arandıktan sonra FETÖ mensubu bazı askerlerle irtibat kurarak alınan talimatları ilettiği vurgulandı. 

FETÖ içerisinde abla konumunda olan Zehra Y'nin ise üstlerinden aldığı talimatları ByLock üzerinden sorumlusu olduğu gruba aktardığı bilgisine ulaşıldı. 
Soruşturmada, Zehra Y'nin, örgütün TSK yapılanması deşifre olmaması için tesettürlü giyim tarzını tamamen değiştirerek resmi belgelerdeki başörtülü fotoğraflarını yenileriyle değiştirdiğine işaret edildi. 

Şüpheli Zehra Y. ile örgütün katalog evlilikten sorumlu bir örgüt ablası arasında bu konuda geçen bir diyalog ise ByLock yazışmalarına yansıdı. Örgüt ablası tarafından Zehra Y'ye ByLock'tan "tesettürden vazgeç" diye talimat verildiği ancak bu kişinin, "farklı bir giyim tarzı seçiminin kendisine ne kadar zor geldiğini" anlatmasına rağmen talimat gereği mini etek giydiği ve bunun da FETÖ bağlılığının üst seviyede olduğuna ilişkin delil sayılabileceği kaydedildi. 

Şüpheli Zehra Y. ile örgüt ablası arasında Ocak 2016'da gerçekleşen ByLock yazışmalarındaki bazı ifadeler şöyle: 

"Örgüt ablası - Değiştirmen lazım (Kimliğin değiştirilmesine ilişkin) 
Örgüt ablası - 'Kayboldu' diyeceksin 
Örgüt ablası - Merak etme no problem 
Örgüt ablası - Yok kuzum, artık almıyorlar 
Örgüt ablası - Kaymakamlığın oradaki nüfus müdürlüğünde değişiyor 
Örgüt ablası - Evet 
Örgüt ablası - Betül ablana bir sorar mısın, onun bir arkadaşı değiştirmişti... 
Zehra Y. - Kimlikle ilgili bir dönüş yapmadın abla 
Zehra Y. - Tamam abla söyleyeyim ama bu kıyafetler beni korkutuyor (mini etek kastedilerek) 
Zehra Y. - Yani başörtüsü, pardösü tamam ama kısa etek çok fazla gelecek bünyeme. Ama hayırlısı nasipse. 
Örgüt ablası - Hayırlısı kuzum kolay değil çok haklısın ama o ölçüde mükafatı olur inşallah 
Zehra Y. - Abla ehliyet fotosu da sıkıntılı hemen değiştirmem gerekir mi? 
Örgüt ablası - Şu an acil değil kuzum sanırım." 

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