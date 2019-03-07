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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU/İSTANBUL  
07.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İz bırakan kadınlardan başarı hikâyeleri

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İz bırakan kadınlardan başarı hikâyeleri

İSTANBUL’da Üsküdar Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü zirvesinde bir araya gelen Türkiye’de ve dünyada iz bırakan kadınlar, başarı hikâyelerini paylaştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak’ın onur konuğu olarak katıldığı zirveye, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören ile kızı Yelda Demirören, işadamı Cemal Kalyoncu’nun eşi Reyhan Kalyoncu, Çiğdem Simavi, Demet Sabancı, Prof. Dr. Neşe Kavak, Emine Erdoğan’ın yengesi TOGEM Başkanı Saadet Gülbaran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kız kardeşi Vesile İlgen, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in eşi Zühre Türkmen’in de aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı. Zirvede, piyanist Nehir Özzengin, milli basketbolcu Nevriye Yılmaz, Avrupa Şampiyonu engelli yüzücü Sümeyye Boyacı, uzay tasarımcısı Ayşe Ören ve film yapımcısı Samah Safi Bayazid başarı öykülerini anlattı. 16 yaşındaki paralimpik yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı, doğuştan 2 kolunun olmadığını ama ayaklarıyla her şeyi yapabildiğini dile getirdi. 5 yaşında yüzmeye başladığında çok korktuğunu fakat antrenörünün yardımıyla başardığını dile getiren Boyacı, “Cumhuriyet tarihinde yüzmede ilk kadın Avrupa şampiyonuyum. Kadınlar gönülden istediği zaman her şeyi yapabiliyorlar. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda şampiyon olmak istiyorum” diye konuştu. 

İz bırakan kadınlardan başarı hikâyeleri

Zirve kapsamında Hürrem Sultan, Kösem Sultan, Mihrimah Sultan gibi tarihe iz bırakan 30 sultandan izler taşıyan Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi’nin açılışı gerçekleştirildi. 

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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