İz bırakan kadınlardan başarı hikâyeleri
İSTANBUL’da Üsküdar Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü zirvesinde bir araya gelen Türkiye’de ve dünyada iz bırakan kadınlar, başarı hikâyelerini paylaştı.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak’ın onur konuğu olarak katıldığı zirveye, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören ile kızı Yelda Demirören, işadamı Cemal Kalyoncu’nun eşi Reyhan Kalyoncu, Çiğdem Simavi, Demet Sabancı, Prof. Dr. Neşe Kavak, Emine Erdoğan’ın yengesi TOGEM Başkanı Saadet Gülbaran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kız kardeşi Vesile İlgen, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in eşi Zühre Türkmen’in de aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı. Zirvede, piyanist Nehir Özzengin, milli basketbolcu Nevriye Yılmaz, Avrupa Şampiyonu engelli yüzücü Sümeyye Boyacı, uzay tasarımcısı Ayşe Ören ve film yapımcısı Samah Safi Bayazid başarı öykülerini anlattı. 16 yaşındaki paralimpik yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı, doğuştan 2 kolunun olmadığını ama ayaklarıyla her şeyi yapabildiğini dile getirdi. 5 yaşında yüzmeye başladığında çok korktuğunu fakat antrenörünün yardımıyla başardığını dile getiren Boyacı, “Cumhuriyet tarihinde yüzmede ilk kadın Avrupa şampiyonuyum. Kadınlar gönülden istediği zaman her şeyi yapabiliyorlar. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda şampiyon olmak istiyorum” diye konuştu.
Zirve kapsamında Hürrem Sultan, Kösem Sultan, Mihrimah Sultan gibi tarihe iz bırakan 30 sultandan izler taşıyan Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi’nin açılışı gerçekleştirildi.
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