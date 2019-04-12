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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
12.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İYİ Parti’de Mersin krizi

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İYİ Parti’de Mersin krizi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu’nun önceki akşam sosyal medyada Millet İttifakı’na yönelik paylaştığı mesaj parti içinde krize neden oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında önceki gün Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu toplandı. Nuhoğlu toplantı sonrası, CHP’nin İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana büyükşehir belediye başkanlıklarını İYİ Parti sayesinde kazandığı mesajını Twitter’dan paylaştı. Benzer bir tweet İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’den geldi. Seymen, “İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana büyükşehir belediye başkanlıklarının Millet İttifakı tarafından İYİ Parti katkısı ile kazanılması bu şehirlere nefes aldırdı. Darısı tüm ülkeye” dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ise dün yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

AYFER YILMAZ’I DESTEKLEDİK

“Sayın Nuhoğlu’nun, seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı değerlendirme sosyal medyada özellikle Mersin özelinde tartışma konusu olmuştur. Millet İttifakı’nın başarısını anlatmak isterken, Sayın Genel Başkan Yardımcımızın maksadını aşan ifadeleri, partimizin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Seçim sürecinde, İYİ Parti olarak Mersin’de uğradığımız ihanetin ardından Demokrat Parti adayı Ayfer Yılmaz’ı desteklediğimiz, bizzat Sayın Akşener tarafından ilan ve deklare edilmiştir.”
Nuhoğlu ve Seymen, daha sonra parti içinde tartışma yaratan Mersin mesajlarını sildi. Seymen, Paçacı’nın açıklamasını paylaşarak, “Sosyal medya danışmanım, maalesef dikkatsizlik sonucu söz konusu mesajı alıntılayarak paylaşmış. Uyarı üzerine hemen kaldırdım. Özürlerimin kabulünü dilerim. Görüşüm partimin görüşünden farklı değildir” ifadelerini kullandı.

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