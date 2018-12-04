İYİ Parti’de kayyım talebi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın eski yöneticileri, geçici olarak atanan il yönetiminin ‘münfesih’ duruma düştüğünü belirterek mahkemeye başvurdu.
Eski İl Başkan Yardımcısı Hakan Ermemiş’in İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede kanuni süresi içinde seçime gitmeyen yönetimin parti tüzüğü ve Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince münfesih durumunda olduğunu belirterek il kongresinin olağanüstü toplanması için üç kişilik kayyım heyetinin atanmasını talep etti. 30 Ağustos’ta yayınlanan genelge ile tüm il başkanları ve yönetimleri istifa etmiş ve atamalar yapılmıştı. Ermemiş, tüzüğe göre ilçelerin 30 gün; illerin ise 45 gün içinde kongre yapmaları gerektiğini belirterek Zeytinburnu İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuştu.
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