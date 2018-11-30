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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
30.11.2018 - 17:46, Son Güncelleme:

İYİ Parti sözcüsünden Mansur Yavaş açıklaması

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İYİ Parti sözcüsünden Mansur Yavaş açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, ”İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sayın Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’den aday olmasını ve tercihini İYİ Parti tarafından kullanmasını istedi. Sayın Yavaş, belediyecilikte de tecrübelidir ve Ankara halkının da yakından tanıdığı siyasetçidir. Bugüne kadar 2 seçime girdi ve 2 seçimde de son derece başarılı sonuçlar aldı. Ankara konusu henüz masada olduğu için bunun ötesinde bugün için söylenecek bir şey yoktur” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Sekreteri Paçacı, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimle ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. İYİ Parti’li Paçacı, 81 ilde ve bütün ilçelerde aday çıkarmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini; ancak CHP ile yapılacak iş birliği sonucuna göre bunun değişebileceğini söyledi. Paçacı, ”Bir görüşme trafiği mevcut. Bizim taleplerimiz var, onların kendi talepleri var ve bu talepler çerçevesinde görüşmelerde bir orta nokta bulunmaya çalışılıyor. Önemli olan seçimi kazanacak bir sonuç elde edilmelidir. Arkadaşlarımız bu yönde karşılıklı iyi niyet çerçevesinde görüşmelerini sürdürüyorlar. Ankara ile ilgili olarak kimin adayı olacak ve kimde kalacak o şuan belirsiz. Görüşmeler devam ediyor; ancak anlaşma yapıldıktan sonra aday profili ortaya çıkar" diye konuştu. 

’GÖRÜŞMELER BİRKAÇ GÜNE NETLEŞİR’

"CHP ile İYİ Parti arasındaki ’dirsek teması’ bozuldu ve Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelecek hafta görüşme ihtimali kalmadı" söylentilerine de değinen Paçacı, "Arkadaşlarımız Sayın Koray Aydın ile Sayın Oğuz Kaan Salıcı, teknik açıdan görüşmelerini sürdürüyorlar. Bu görüşmeler de birkaç güne netleşmeye başlar ve daha sonra 2 genel başkan, bu netleşen tablo üzerinde son rötuşları da yaparak bir görüşme imkanı ortaya çıkar” dedi.

’HDP’NİN OLDUĞU BİRLİKTELİKTE İYİ PARTİ OLMAZ’

İYİ Parti’nin CHP ile sandıkta ’dirsek teması’ olması durumunda, HDP’nin bu ittifakta yer almayacağını kaydeden Paçacı, ”HDP’nin girmesi söz konusu değildir. Her şeyden önce İYİ Parti ile HDP bir araya gelemez ve zaten HDP’nin de böyle bir talebinin olduğunu sanmıyorum. HDP’nin içerisinde olduğu bir birliktelikte İYİ Parti olmaz. İYİ Parti bir merkez partisidir. Dolayısıyla hem muhafazakar hem milliyetçi hem de sosyal demokrat kesime hitap eden bir partiyiz. Biz her görüşteki seçmenden oy alabilmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizim tek bir hedef kitlemiz yok. Tüm halkımız bizim hedef kitlemizdir” diye konuştu.

’ANKARA HALKI AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİN NE OLDUĞUNU GÖRDÜ’

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayının Mehmet Özhaseki olmasını da değerlendiren İYİ Parti’li Paçacı, şunları söyledi:

”Sayın Özhaseki, Kayseri’de birkaç dönem belediye başkanlığı yapmış, belediyecilikte tecrübesi olan biridir; ancak biz bugüne kadar AK Parti’nin belediyelerinde birçok usulsüzlük iddiası olduğunu ve iyi yönetilemediğini biliyoruz. Biz İYİ Parti olarak ’iyi belediyecilik’ anlayışını getirerek liyakatli ve bu konuda belli bir tecrübesi olan arkadaşlarımızda Özhaseki’ye karşı adayımızı çıkaracağız ve umuyorum Ankara halkı bugüne kadar AK Parti belediyeciliğini ne olduğunu gördü ve bundan sonra AK Parti’ye bu imkanı vermeyecektir.”

’MERAL AKŞENER, MANSUR YAVAŞ’IN İYİ PARTİ’DEN ADAY OLMASINI İSTEDİ’

Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’den aday olma ihtimaliyle ilgili de konuşan Paçacı, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sayın Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’den aday olmasını ve tercihini İYİ Parti tarafından kullanmasını istedi. Sayın Yavaş, belediyecilikte de tecrübelidir ve Ankara halkının da yakından tanıdığı bir siyasetçidir. Bugüne kadar 2 seçime girdi ve 2 seçimde de son derece başarılı sonuçlar aldı. Ankara konusu henüz masada olduğu için bunun ötesinde bugün için söylenecek bir şey yoktur” dedi. 

’HEDEFİMİZ TERS GELMEYECEK ADAYI ORTAYA KOYMAK’

İYİ Parti’nin adayının Mansur Yavaş olması durumunda, CHP’nin buna nasıl yaklaşacağına da değinen Cihan Paçacı, ”Bunlar henüz netleşmedi. Netleşmediği için şu anda herhangi bir şey söyleyemiyorum. Bizim hedefimiz her 2 siyasi parti seçmenine ters gelmeyecek ve oy verebileceği bir adayı ortaya koymak. Aksi halde genel merkezlerde yapılan iş birliğinin de bir anlamı kalmaz. Sandık başında farklı sonuçlar çıkabilir” diye konuştu. 

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