İYİ Parti grubuna yeni başkan
İYİ Parti’de kurultaya kısa bir süre kala İYİ Parti Grup Başkanvekilliği’nden alınarak Genel Başkan Yardımcılığı’na atanan Yavuz Ağıralioğlu’ndan boşalan koltuk için dün seçim yapıldı.
İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti milletvekillerinin katıldığı oylamada, yeni grup başkanvekili seçildi. Oylamaya 39 İYİ Parti’li vekilden 37’si katıldı. Bir milletvekilinin kullandığı oy ise Dervişoğlu’nun adı yazılmadığı için geçersiz sayıldı.
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