İyi bir başlangıç
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına ilişkin varılan anlaşmanın iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.
Mutabakatın, Münbiç anlaşmasında YPG’yi bölgeden çıkarma konusunda olduğu gibi oyalama sürecine dönüşmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, bundan sonra atılacak adımlar için ortak bir harekat merkezinin oluşturulacak olmasının önemine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanlığı, istihbarat yetkilileri gibi ilgili kurumların katılımıyla detaylar konusunda ABD tarafıyla bir karar vereceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında düzenlediği basın toplantısında şu mesajları verdi:
“Bizim amacımız güvenli bir bölgenin oluşturulması. Bu bölgede YPG/PYD ve PKK tamamen temizlenmeli. ‘Sivil teşkilatlar’ sözü inandırıcı olmaz. Bunların hepsi birdir. Burada ABD ile Türkiye’nin ortak hareket etmesi, önce güvenlikle ilgili, daha sonra buraların istikrara kavuşturulması, Münbiç yol haritasında olduğu gibi önemli. Türkiye’deki mültecilerin ve Suriye’nin çeşitli bölgelerinden göç etmek zorunda kalanların geri döndürülmesi gibi insani boyutları da var.
Burada tüm teröristler temizlenecek. Silahların alınması da çok önemli. Bunu da tek başımıza yapacağımızı söyledik. ABD de bu kararlığımızı gördü. Bunu birlikte yapalım noktasına geldi. Biz kararlıyız, bunu attığımız adımlarla da gösteriyoruz. Bunun Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz”
BİR İSME İTİRAZ ETTİK
(Suriye için Anayasa komitesi kurulması) Son geldiğimiz noktayı değerlendirme bakımından bu üçlü zirve (Astana garantör ülkeleri Rusya, Türkiye, İran) önemli bir toplantı olacak. Anayasa komisyonunun kurulmasıyla ilgili son safhaya geldiğimizi söylemiştim. Şu anda bir isim üzerinde itirazımız oldu. Onun değiştirilmesi için Rusya gerekeni yapıyor. Önümüzdeki süreçte Rusya, Türkiye ve İran olarak bir araya gelip bunu açıklamak istiyoruz.”
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