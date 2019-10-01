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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
01.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İÜ Avcılar Kampusu beton testinde

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İÜ Avcılar Kampusu beton testinde

1999 yılındaki Marmara depreminde hasar gören ve güçlendirme yapılan İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampusu’ndaki bazı binalar da hasar gördü. Başta Veterinerlik Fakültesi olmak üzere binalardan karot örnekleri alınarak beton testine götürüldü. Eğitime devam kararı alınan okullardaki çatlaklar öğrencileri korkuttu.

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 1986’da Avcılar’daki kampusa taşındı. Fakültenin binaları Avcılar Kampusu’ndaki diğer binalarla birlikte 1999 Marmara depreminde ağır hasar gördü. Yenileme çalışmalarının ardından binalar 2001 yılında yeniden hizmete alındı. Ancak Silivri’de meydana gelen 5.8’lik deprem, Avcılar Kampusu’ndaki binaları bir kez daha vurdu. Başta Veterinerlik Fakültesi olmak üzere İşletme Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nin eski binaları hasar gördü. Çatlaklar oluşan kolonlarda paslı demirler ortaya çıktı. Okul yönetimi binalardan karot örnekleri alarak beton testine gönderdi.

İÜ Avcılar Kampusu beton testinde

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampusu’nda eğitim gören öğrenciler, hasarlı binalarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak binalarda inceleme yapılmasını talep etti. Bazı öğrenciler hasarlı binalardaki derslere girmedi.

Avcılar Kampusu’nda görevli bir öğretim üyesi, “Binalardaki hasarlar biliniyordu. Bu binalarla ilgili planlar da vardı ancak bütçe olmadığı için sürekli ertelendi. Mühendislik Fakültesi için ek binalar yapıldı. Tüm bölümler buraya taşınacaktı ancak bu da yapılmadı” dedi.

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