İttifakların ilk yerel seçimi
31 Mart, ‘yüzde 50 artı 1’ hedefiyle ittifakları zorunlu kılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Türkiye’nin gerçekleştirdiği ilk yerel seçim oldu.
Yeni yönetim modelinin getirdiği siyasi yapılanma, yerel ittifaklarla bölge dengelerini de etkiledi. CHP, 2002’den itibaren AK Parti’yle girdiği yarışlarda Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığından sonra ikinci kez yüzde 30 bandını aşarken, Ege ve Akdeniz’de ittifakın katkısıyla birinci çıktı. AK Parti ise Karadeniz ve İç Anadolu’da ittifak ortağına kaptırdığı belediyelere ve doğuda HDP’nin kayyımdan devraldığı belediyelere karşın Türkiye genelinde yaygın rekabetçi yapısıyla 7 bölgenin 5’inde birinci çıkmayı başardı. Yarışın en kritik merkezi olan Marmara Bölgesi, CHP’nin Ege ve Akdeniz bölgelerinin yanında yüzde 30 bandını aştığı üçüncü bölge oldu. CHP, 25 yıl aradan sonra Ankara’yı devralma ve İstanbul’u yeniden alma şansı yakalarken, Bursa ve Balıkesir gibi büyük illerde ittifakın katkısıyla yarışı AK Parti ile başabaş götürdü. En yüksek oy oranına yüzde 48.9 ile Karadeniz Bölgesi’nde ulaşan AK Parti, İç Anadolu’da yüzde 47.1, Marmara’da yüzde 45.7, Güneydoğu’da yüzde 44.6, İç Anadolu’da yüzde 44.1 oy aldı. CHP’nin birinci çıktığı Ege’de oy oranı yüzde 41.8, Akdeniz’de 33.8 oldu. Yerel seçimin bölge bölge analizini yaptık...
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