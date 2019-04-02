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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İttifakların ilk yerel seçimi

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İttifakların ilk yerel seçimi

31 Mart, ‘yüzde 50 artı 1’ hedefiyle ittifakları zorunlu kılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Türkiye’nin gerçekleştirdiği ilk yerel seçim oldu.

Yeni yönetim modelinin getirdiği siyasi yapılanma, yerel ittifaklarla bölge dengelerini de etkiledi. CHP, 2002’den itibaren AK Parti’yle girdiği yarışlarda Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığından sonra ikinci kez yüzde 30 bandını aşarken, Ege ve Akdeniz’de ittifakın katkısıyla birinci çıktı. AK Parti ise Karadeniz ve İç Anadolu’da ittifak ortağına kaptırdığı belediyelere ve doğuda HDP’nin kayyımdan devraldığı belediyelere karşın Türkiye genelinde yaygın rekabetçi yapısıyla 7 bölgenin 5’inde birinci çıkmayı başardı. Yarışın en kritik merkezi olan Marmara Bölgesi, CHP’nin Ege ve Akdeniz bölgelerinin yanında yüzde 30 bandını aştığı üçüncü bölge oldu. CHP, 25 yıl aradan sonra Ankara’yı devralma ve İstanbul’u yeniden alma şansı yakalarken, Bursa ve Balıkesir gibi büyük illerde ittifakın katkısıyla yarışı AK Parti ile başabaş götürdü. En yüksek oy oranına yüzde 48.9 ile Karadeniz Bölgesi’nde ulaşan AK Parti, İç Anadolu’da yüzde 47.1, Marmara’da yüzde 45.7, Güneydoğu’da yüzde 44.6, İç Anadolu’da yüzde 44.1 oy aldı. CHP’nin birinci çıktığı Ege’de oy oranı yüzde 41.8, Akdeniz’de 33.8 oldu. Yerel seçimin bölge bölge analizini yaptık...

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