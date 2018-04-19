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    İttifak oyları nasıl hesaplanacak?

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 13:39 | Son Güncelleme:

    İttifak yasasının ardından erken seçimde uygulanacak olan hesaplamalarda dikkat çeken detaylar var. İttifak yapan partilere verilen oylar ayrı ayrı sayılacak ancak birden fazla vurulan mühürlü pusulalarda ortay oy hesabı devreye girecek.


    Seçim ittifakı çalışması tamamlanarak Meclis'ten geçtiğimiz aylarda kabul edilmişti. AK Parti ve MHP'nin teklifinde ittifak yapan partilerin oy pusulasında bir kutucukta yer alacağı belirtildi. Buna göre ittifak kutucuğunda yer alacak olan partilere verilecek oyların da nasıl geçerli sayılacağı tek tek belirlendi. İttifakta yer alan partilere verilen oylar tek tek sayılacak ancak ittifak kutusu içinde yer alacak her hangi bir 'EVET'mührü de ittifaka ortak oy olarak yazılacak ve çoğunluğa göre dağıtılacak

    İTTİFAKIN OYLARI AYRI HESAPLANACAK ORTAK OYLAR DAĞITILACAK
    İki parti tarafından hazırlanan kanunun 18. maddesinde göre; Cumhur İttifakı'nda yer alan partilere verilen oylar kendi hanelerine yazılacak. AK Parti ve MHP'ye aynı anda oy verilmesi durumunda, oy geçersiz sayılmayacak ve tek bir oy olarak sayılacak. Yani bir kişinin iki oy vermesi mümkün değil.

    Örneğin AK Parti'ye 200 bin oy verildi, MHP'ye ise 50 bin oy verildi. İki partiye aynı anda verilen oyların toplamı da 50 bin. Bu durumda; 50 bin ittifak oyu, partilerin oylarına oranla dağıtılacak. Bu formüle göre; 200 bin oy alan AK Parti'ye, ortak oylardan 40 bin oy düşecek, 50 bin oy alan MHP'ye ise 10 bin oy düşecek. Bu durumda AK Parti'nin oyu 240 bin olacak, MHP'nin ise 60 bin oyu olacak.
    18. MADDE NEDİR?
    MADDE 18- Madde ile 2839 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddede yapılan değişiklikle, ittifak yapılan seçimlerde aynı ittifak içerisinde yer alan siyasi partilerin bir seçim çevresinde almış oldukları geçerli oyun hesaplanma usulü belirlenmektedir.

    Buna göre ittifak yapan siyasi partilerin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin tek başına aldıkları oy sayısına ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecektir.

    İttifakın ortak oylarından gelen pay ise ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen kat sayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucunda elde edilecektir.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , erken seçim , sandık , gündem
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