İttifak paketi alt komisyonda

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ittifak düzenlemesine ilişkin, “Özellikle 15 Temmuz ile ortaya çıkan ülkemize yönelik tehditler karşısındaki kararlı mücadele çizgisi, milli mutabakat hattına dönüşmüştür” derken, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ise teklifi, “oy arttırmadan milletvekilliğini arttırma projesi, sandıkla iktidardan gitmeme arayışı” olarak niteleyerek, “bu milletvekili, sandalye hırsızlığı değil mi” ifadesini kullandı.

KUTUPLAŞMA DEĞİL KUCAKLAŞMA

İttifak ve seçim güvenliğine yönelik düzenlemeleriyle tartışılan teklifin görüşmelerine dün Anayasa Komisyonu’nda başlandı. “Teklif demokratik tecrübemizde önemli bir dönüm noktası olacaktır” diyen Gül, “Kutuplaşma siyaseti değil, kucaklaşma siyasetinin önü açılacaktır. Toplumun ortak heyecan ve beklentilerine hitap edenler de doğal olarak güç birliği, iş birliği yapacaktır. İttifak arayışları bu yeni tarz siyasetin bir sonucudur. Koalisyonlar dönemi kapanmıştır, yönetim istikrarını sağlamanın garantisi olmayan parçalı siyaset tarihe karışmıştır. Milletin oy ve tercihi artık pazarlık konusu olmayacaktır. Siyasi çıkarların siyasi ilkeleri bastırdığı koalisyon dönemleri artık yaşanmayacaktır” diye konuştu.

HUKUKSUZLUĞA KILIF UYDURULUYOR

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da, “Bu kanun teklifiyle, 12 Eylül darbe zihniyetinin ürünü olan yasaklar ortadan kaldırılmakta, siyasi partilerin özgürlük alanı genişletilmekte, siyaset alanı daha demokratik hale getirilmektedir” dedi. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da, “Halkın derdi ittifak değil, işsizlik, kadın ve çocuk istismarı ve cinayetleri. Teklifle, seçimde yapılabilecek hukuksuzluklara kılıf uyduruluyor” ifadesini kullandı. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise, HDP’li Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan’ın vekilliklerinin konuşmalarından ötürü düşürüldüğünü savunarak, “Yaptığınız sivil darbedir, yarın 28 Şubat. 28 Şubatı falan da anmayın” diye konuştu.

BARAJDAN KAÇMA KORKUSU

CHP Sözcüsü Tezcan da, “Sadece tek adam projesi değil, milleti de tek tipleştirme, başından sonuna milleti kimliksizleştirme projesidir. ‘Darbecilerle hesaplaşıyoruz.’ diyorsunuz ama dünyada olmayan yüzde 10 barajını darbeciler getirdi, onu neden kaldırmıyorsunuz? Baraj size olmayacak ama sizin dışındakilere olacak. Bu proje, oyunu artırmadan milletvekilliğini artırma projesidir. Burada, iki kere barajdan kaçma korkusu var. Birisi, Cumhurbaşkanının yüzde 51 gibi bir korkusu var, diğeri de MHP’nin de yüzde 10 korkusu var, bu ittifak böyle bir ittifak. Sandıkla iktidardan gitmeme arayışıdır, MHP de bunun peşine takılmıştır. Bu teklif, seçimleri sopalı seçimlere açma sürecidir, jandarma, polis denetimli seçimdir. Ama bütün yapılmak istenenlere rağmen, bu projenin tamamı ters dönecek. İttifak oyları ile iktidarda kalma isteğiniz, sizin hedefinize ulaşmanıza yol açmayacak. Tam tersine AK Parti’yi iktidardan düşürecek. Bunu da buraya yazıyorum” diye konuştu. CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de, OHAL’in, 12 Eylül darbe hukukunun tipik bir örneği olduğunu belirterek, “Şimdi 12 Eylül mevzuatlarını ortadan kaldırmak yerine ona sarılıyorsunuz” dedi.

“BARAJLARI PATLATACAĞIZ”

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da ittifak teklifinin, yüzde 10’un altında oy alan partiler için de şans getireceğini savunurken, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak da, baraj sorunu nedeniyle AK Parti’nin kuyruğuna takıldıkları eleştirilerine, “MHP, tarihi boyunca barajları yıka yıka, üzerinde oynanan oyunları boşa çıkara çıkara geldi. Bunu buraya yazıyorum, önümüzdeki ilk seçimlerde MHP’nin, barajları nasıl patlatarak milletin iradesiyle nerelere geleceğini göreceğiz” diye yanıt verdi.

Komisyonda daha sonra teklifin alt komisyonda görüşülmesi kararlaştırıldı. Komisyon yönetiminin, alt komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması talebine muhalefet tepki gösterirken, üst komisyonun yarın saat 14.00’de toplanması kararlaştırıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR