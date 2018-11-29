‘İttifak diye bir konu gündemimizde yok’
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim ‘ittifak’ diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum” dedi.
Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine değindi. Görüşmenin ittifak talebinde bulunma ziyareti olmadığını söyleyen Karamollaoğlu şöyle konuştu:
KANAATİMİZİ AÇIKÇA SÖYLEDİK
“Ben çok açıkça söyledim, Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim ‘ittifak’ diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum. Kanaatimizi de çok açık ve net olarak söyledik ki mahalli seçimler genel merkezler tarafından yapılacak ittifakların oluşturulacağı seçimler değildir. Biz daha önceden de ifade etmiştik, genel seçimlerdeki ittifak, adeta anayasanın bir zorlaması neticesinde yapılmış bir ittifaktı. Yüzde 10 barajı vardı, o barajı geçebilmek, alınan oyların daha fazla değer kazanmasını sağlayabilmek için böyle bir teşebbüste bulunulmuş ve adım atılmıştı.”
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