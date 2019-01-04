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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.01.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

İtirafçı oldu... Tek tek isimleri verdi!

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İtirafçı oldu... Tek tek isimleri verdi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Nijerya yapılanmasının yöneticilerinden olduğu tespit edilen ve hakkında “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan İsmet Erarslan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Nijerya yapılanmasının yöneticilerinden olduğu tespit edilen ve hakkında ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan İsmet Erarslan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Nijerya'da ''muhasebeci'' konumunda örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen İsmet Erarslan hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep eden sanığın terör örgütü bünyesinde yürüttüğü örgütsel faaliyetleri sırasında tanıdığı örgüt mensupları hakkında bilgi vermek istediğini söylediği kaydedildi.

Erarslan, iddianamede yer alan ifadesinde, FETÖ/PDY'ye ait okul ve dershanelerde eğitim hayatını tamamladığını, buralarda kendilerine terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in CD'lerinin izletilerek kitaplarının okutulduğunu, FETÖ/PDY'ye ait FEM dershanelerinde bilgi işlem çalışanı olarak iş hayatına başladığını anlattı.

Mayıs 2010'da, terör örgütü tarafından Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Nizamiye Nijerya Türk Hastanesi'nde görevlendirildiğini belirten Erarslan, 2016'nın mayıs ayına kadar Nijerya'da terör örgütü bünyesinde örgütsel faaliyette bulunduğunu kaydetti.

Erarslan ifadesinde, Nijerya'daki yapılanmanın detaylarını, örgütsel faaliyette bulunan yönetici ve üyelerin isimlerini, pozisyonlarını tek tek sıraladı.

Terör örgütüne bağlı İstanbul'da faaliyet gösteren İstanbul Afrika Danışmanlık isimli şirketin sorumluluğunu genel müdür M.B'ye bağlı yürüten Ö.A'nın Afrika'ya gidecek öğrenci ve çalışanların yurt dışı çıkışları ile çalışmalarına ilişkin işlemlerini yaptığını ifade eden sanık Erarslan, örgütün talimat üzerine ByLock ve Kakao-Talk isimli kripto haberleşme programlarını kullandığını da anlattı.

Sanık Erarslan, FETÖ/PDY'yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman ve Sızıntı dergilerine abone olduğunu, terör örgütünün talimatı ile Bank Asya'da hesabının bulunduğunu ve muhasebecilik görevini yürütmesinden dolayı örgütsel faaliyeti doğrultusunda çok sayıda para havalesi yaptığını itiraf etti.

BABASI DA FETÖ'DEN TUTUKLU

İddianamede, sanığın ByLock üzerinden Nijerya'daki yapılanmaya yönelik örgütsel yazışmalarda bulunduğu, FETÖ'den tutuklanan babası Haydar Erarslan ile ByLock üzerinden görüştüğü belirtildi.

Sanığın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından Bank Asya'da sıfır lira olarak bulunan hesabını 2015 ekim ayında 254 bin 540 liraya kadar yükselttiği vurgulanan iddianamede, sanığın örgütle iltisaklı şirketlere çok sayıda para havalesi yaptığı ve yine örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kaydının bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, Erarslan'ın FETÖ'ye bağlı African Turkish Nile Üniversitesi'nde özlük işlerinden sorumlu olduğu, burada okuyan öğrencilere görevlilerce Erarslan'ın hesap numarasının verildiği ve bu hesap üzerinden transferlerin sağlanması istendiği dile getirildi.

Sanık Erarslan'ın örgütle irtibatı veya iltisakı olduğu gerekçesiyle kapatılan ya da TMSF'ye devredilen 5 şirketle, örgüte aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma/kovuşturma yapılan 73 kişiyle para transferi bulunduğu anlatılan iddianamede, ayrıca bu 73 şahıstan 3'ünün örgütün yurt dışı yapılanmasında örgütsel faaliyet yürüttüğüne işaret edildi.

İddianamede, ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen sanık hakkında TCK'nın 221. maddesinde tanımlanan ''etkin pişmanlık hükümlerinin'' uygulanması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Erarslan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

 

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