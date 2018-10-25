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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fevzi KIZILKOYUN - ANKARA
25.10.2018 - 22:24, Son Güncelleme:

İtirafçı havacılar 168 mahrem verdi

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
İtirafçı havacılar 168 mahrem verdi

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda 1.364 subay-astsubay ismi belirlendi. Örgüt ile bağlantıları tespit edilen 118’i pilot 473 askere işlem yapıldı. İtriafçı olan 15’i pilot 93 asker, havacılardan sorumlu 168 mahrem imamı teşhis etti. Mahrem imamlarda çözülme başlarken itirafçı olanlar hava kuvvetlerindeki gizli yapılanmayla ilgili kritik bilgiler verdi.

EN KRİTİK YAPILANMA

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri’ndeki yapılanmasını deşifre etmek için Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kurulmuştu. Özel ekip, Hava Kuvvetleri’nden örgütle bağlantılı 527’si subay, 837’si de astsubay olmak üzere bin 364 kişinin ismini deşifre etti.

9 OPERASYON, 473 GÖZALTI

Ekipler, deşifre edilen havacılarla ilgili 9 operasyon yaptı. 387’si subay, 86’sı astsubay olmak üzere 473 kişi gözaltına alındı. 306’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, itirafçıların da bulunduğu 167’si, adli kontrol şartıyla bırakıldı. Hava Kuvvetleri’ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik yeni operasyonlar geleceği, isimleri belirlenen örgüt ile bağlantılı havacılar ile ilgili işlem yapılacağı öğrenildi.
Soruşturmalar kapsamında işlem yapılan subay-astsubaylardan 93’ü itirafçı oldu. İtirafçı pilot ve havacıların verdiği ifadeler doğrultusunda FETÖ’nün Hava Kuvvetleri’nden sorumlu 168 mahrem imam belirlendi. Mahrem imamlar, fotoğraflardan da itirafçı havacılar tarafından teşhis edildi.

F-16’LARI İNDİRENLER

Pilotlar, imamların deşifre olunmaması için ankesörlü telefonlardan aradıklarını kabul etti. İtirafçı pilotlar arasında FETÖ’nün talimatıyla başta Meclis, Cumhurbaşkanlığı, Özel Harekât başta birçok noktayı bombalayan F-16’ların indirilmesi için Afyon, Eskişehir, Erzurum ve Diyarbakır’da havalanan F-16’ları kullanan B.T., S.A., F.Ö., A.A. ve A.O.U.’nun da olduğu öğrenildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Kuzey Irak’taki operasyonlarına da katılan bu pilotlar itirafçı olmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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