İtirafçı havacılar 168 mahrem verdi
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda 1.364 subay-astsubay ismi belirlendi. Örgüt ile bağlantıları tespit edilen 118’i pilot 473 askere işlem yapıldı. İtriafçı olan 15’i pilot 93 asker, havacılardan sorumlu 168 mahrem imamı teşhis etti. Mahrem imamlarda çözülme başlarken itirafçı olanlar hava kuvvetlerindeki gizli yapılanmayla ilgili kritik bilgiler verdi.
EN KRİTİK YAPILANMA
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri’ndeki yapılanmasını deşifre etmek için Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kurulmuştu. Özel ekip, Hava Kuvvetleri’nden örgütle bağlantılı 527’si subay, 837’si de astsubay olmak üzere bin 364 kişinin ismini deşifre etti.
9 OPERASYON, 473 GÖZALTI
Ekipler, deşifre edilen havacılarla ilgili 9 operasyon yaptı. 387’si subay, 86’sı astsubay olmak üzere 473 kişi gözaltına alındı. 306’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, itirafçıların da bulunduğu 167’si, adli kontrol şartıyla bırakıldı. Hava Kuvvetleri’ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik yeni operasyonlar geleceği, isimleri belirlenen örgüt ile bağlantılı havacılar ile ilgili işlem yapılacağı öğrenildi.
Soruşturmalar kapsamında işlem yapılan subay-astsubaylardan 93’ü itirafçı oldu. İtirafçı pilot ve havacıların verdiği ifadeler doğrultusunda FETÖ’nün Hava Kuvvetleri’nden sorumlu 168 mahrem imam belirlendi. Mahrem imamlar, fotoğraflardan da itirafçı havacılar tarafından teşhis edildi.
F-16’LARI İNDİRENLER
Pilotlar, imamların deşifre olunmaması için ankesörlü telefonlardan aradıklarını kabul etti. İtirafçı pilotlar arasında FETÖ’nün talimatıyla başta Meclis, Cumhurbaşkanlığı, Özel Harekât başta birçok noktayı bombalayan F-16’ların indirilmesi için Afyon, Eskişehir, Erzurum ve Diyarbakır’da havalanan F-16’ları kullanan B.T., S.A., F.Ö., A.A. ve A.O.U.’nun da olduğu öğrenildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Kuzey Irak’taki operasyonlarına da katılan bu pilotlar itirafçı olmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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