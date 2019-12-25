İtiraf ettiler! Kumpasın yeni ayrıntıları ortaya çıktı

Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber, 17/25 Aralık soruşturmasında FETÖ kumpasını bir bir anlatan itirafçıların ifadelerine ulaştı.

İşte Kanal D Ana Haber'in Özel haberindeki detaylar...

Gizli toplantılar yapıldı, darbe planı ince ince örüldü. Gülen'in onayı alındıktan sonra örgüt üyeleri düğmeye bastı. 17/25 aralık soruşturmasında,

FETÖ kumpasının ayrıntıları itirafçıların anlattıklarıyla, bir bir ortaya çıktı.

'DAYI İZİN VERİRSE İCRAATA GEÇİLİR'

Soruşturmada itirafçı bir mahrem imam, 17/25 Aralık öncesi emniyetteki FETÖ yapılanmasının İstanbul sorumlusuyla görüşmesini anlattı. İfadeye göre, görüşmede dershanelerin kapatılması konusu gündeme geldi. Veysel kod adlı FETÖ'cü, 'Erdoğan legal yollardan çabalarımıza cevap vermezse, başka yollar deneriz' dedi. Sonra da FETÖ elebaşını kast ederek, "Dayı izin verirse icraata geçilir' diye ekledi.

İtirafçı, FETÖ'nün MİT imamı Murat Karabulut, Jandarma imamı Ali Çakmak ve dış medya imamı Necdet Conger'in toplantı için buluştuğunu, ardından dış basında hükümet aleyhinde haberler çıktığını söyledi.

'BU DAHA BAŞLANGIÇ'

17/25 aralık kumpasına örgütün İstanbul'da yaptığı aylık toplantıda karar verildi. Gülen'in onayı alındıktan sonra, FETÖ'nün hukuk ve emniyet yapılanması harekete geçti. İtirafçı bir başka mahrem imama göre Murat Karabulut, Kumpas için örgütün emniyet yapılanmasıyla birlikte çalıştı. Operasyon sabahı da 'Bu daha başlangıç, kartopu gibi büyüyecek' dedi.

'SIRA HAKAN FİDAN'A DA GELECEK'

Bir başka MİT imamı Bülent Bişer, operasyona katılan polislere,"Ne olursa olsun Bilal Erdoğan'ı alacaksınız" talimatı verdi. Ancak bazı polisler talimata uymayınca bu gerçekleşmedi.

FETÖ imamı Karabulut, 17 Aralık'tan birkaç gün sonra da, 'Sıra Hakan Fidan'a da gelecek' dedi.

İtirafçıların ifadesine göre, kumpasın hemen ardından örgüt üyeleri ilk kez memleketlerine gönderildi. Üyelerden, AK Parti'nin seçilmemesi için ikna çalışması yapmaları istendi. Hazırlanan listelerle de hangi partinin destekleneceği vurgulandı. Bu talimatı da FETÖ'nün siyaset ve medya imamı Ahmet Hamdi parlak verdi.

'BAŞARACAKLARINI DÜŞÜNÜYORDUM ANCAK BENİ YANILTTILAR'

MİT imamı Bülent Bişer, bir itirafçının 'kumpas neden başarısızdı' sorusuna 'Efkan Ala olaya seri ve agresif bir şekilde müdahale etti' yanıtını verdi.

Örgütün mahrem imamı olan bir itirafçı ise, 2014'teki Amerika ziyaretinde, FETÖ elebaşının 'Arkadaşlardan çok umutluydum, başaracaklarını düşünüyordum ancak beni yanılttılar' dediğini anlattı.