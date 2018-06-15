Ä°syan ettiren olaydan Ã¼zÃ¼cÃ¼ haber geldi

Yavru kÃ¶pek, Ä°stanbul AtaÅŸehirâ€™de bulunan havyan hastanesine getirilmiÅŸti. Hastane yetkilileri sosyal medyada yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mda, " GerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼z. Elimizden gelen her ÅŸeyi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z beirtmek isteriz. Maalesef talihsiz yavrumuzun o minik vÃ¼cudu operasyonu kaldÄ±ramadÄ±. Kendisini kaybettik" dedi.



Veteriner doktor BerktuÄŸ Ã‡iftÃ§i, ameliyat Ã¶ncesinde ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti:



"HayvanÄ±n muayenelerini yaptÄ±ktan sonra ayaklarÄ±nÄ±n bandajlarÄ± alÄ±ndÄ± ve aÄŸrÄ± kesici antibiyotiklerle, serumlarla desteklendi. Daha sonra hayvan yemek yemeye baÅŸladÄ±. Bu iyi bir geliÅŸmedir hayvan iÃ§in. BugÃ¼n iÃ§in de aÃ§Ä±kta kalan yaralarÄ±n tekrar revize edilerek ameliyata alarak onu ilerde rahat yaÅŸayabileceÄŸi protez takÄ±p, gezebileceÄŸi ÅŸekilde ayarlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. 15 gÃ¼nlÃ¼k kritik bir sÃ¼recimiz var. HayvanÄ±n durumu ÅŸu an kritik. Ä°lk Ã¶nce bizim iÃ§in Ã¶nemli olan hayvanÄ±n hayatta kalabilmesi. Daha sonra uzuvlarÄ±yla alakalÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimizi hayvana uygulayacaÄŸÄ±z daha rahat bir hayat yaÅŸayabilmesi iÃ§in Ã§abalayacaÄŸÄ±z. Hastanemize her gÃ¼n insanlar tarafÄ±ndan darba uÄŸrayan travmaya uÄŸrayan hayvanlar gelmekte. Rutinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir olay maalesef Ã¼lkemizde ÅŸiddet hat safhada. Ama bu gÃ¶rdÃ¼klerimiz arasÄ±nda en kÃ¶tÃ¼sÃ¼ydÃ¼. Biz de ÅŸok olduk ilk anda ama daha sonra elimizden geleni yaptÄ±k .Ameliyat iÃ§in hayvanÄ±n rÃ¶ntgenleri Ã§ekildi. HayvanÄ±n tam olarak probleminin ne olduÄŸu tespit edildi. Nerelerde nasÄ±l kesiklerin oluÅŸtuÄŸu, kemiklerin ne kadar zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi. Bizim yapacaÄŸÄ±mÄ±z ameliyat hayvanÄ±n ileride protez olabilecek ÅŸekilde uzuvlarÄ±nÄ± koruyacak ÅŸekilde bir operasyon gerÃ§ekleÅŸtirmek amacÄ±mÄ±z."



"Ä°NSAN TARAFINDAN YAPILDIÄžINI GÃ–STERÄ°YOR"



"Tabii ki de hayvanÄ±n bu operasyonu kaldÄ±rabilmesi de Ã¶nemli" diyen BertuÄŸ Ã‡iftÃ§i, "Åžu an ameliyata girebilecek durumda. Hayvandaki yaralara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kesici bir aletle dÃ¼z kesiklerin oluÅŸtuÄŸu belli. Burada bizim dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz kemikleri kÄ±rabilecek tarza balta gibi aletler olabileceÄŸi. DÃ¼zensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor" dedi.



Sokak HayvanlarÄ±nÄ± Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± da Yasin YÄ±lmaz, vahÅŸeti yapanlarÄ±n bir an Ã¶nce yakalanmasÄ±nÄ± istedi.



