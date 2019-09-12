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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Esra AKSU/SİNOP, (DHA)
12.09.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

İsyan ettiren olayda yeni gelişme! Tek suçu 'o an' orada olmaktı

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İsyan ettiren olayda yeni gelişme! Tek suçu 'o an' orada olmaktı

Sinop'ta, husumetli 2 grup arasında çıkan, Gülşah Karaduman'ın (32) vurularak hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan Fethi Turan, Berkay Ör, Emre Asna ve Fatih Kılıç da tutuklandı. Olayın şüphelisi Görkem Cavaş, daha önce tutuklanmıştı.

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  • Sinopta isyan ettiren olay
  • Sinopta isyan ettiren olay
  • Sinopta isyan ettiren olay
  • Sinopta isyan ettiren olay
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 4 Eylül günü, Aşıklar Caddesi üzerindeki restoranın önünde meydana geldi. Görkem Cavaş, iddiaya göre, aralarında husumet olan Barışcan Ö. (24) ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, arkadaşlarının da  katılımıyla kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında ikili, birbirine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti.

Olayda saçma ve kurşunların isabet ettiği Görkem Cavaş ile Barışcan Ö.'nün yanı sıra, yanlarında bulunan 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman ile restoran çevresindeki F.C.Ş. (45), Z.S.Ş. (9), T.S. (41) ve F.A. (35) da yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgada, tüfekten çıkan saçmaların hedefi olup, ağır yaralanan Gülşah Karaduman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılardan, sağlık durumu kritik olan Barışcan Ö.'nün yoğun bakımda tedavisi sürerken, kavga sırasında seken kurşun ve saçmalar ile hafif yaralanan F.C.Ş., Z.S.Ş., T.S., F.A. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gülşah Karaduman, Sinop'un Dibekli köyüne bağlı Kaz Mahallesi'nde toprağa verildi.

TUTUKLANDILAR

Silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan Fethi Turan, Berkay Ör, Emre Asna ve Fatih Kılıç, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Olayda, daha önce şüpheli Görkem Cavaş'ın 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlamalarıyla tutuklanmasıyla 5 kişi tutuklanmış oldu.

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