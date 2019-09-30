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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
30.09.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

İsyan ettiren olay! Gözyaşları içinde anlattı

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İsyan ettiren olay! Gözyaşları içinde anlattı

Denizli'de yürüme engelli, kanser hastası Sabiha Çiloğlu (55), yüzde 50 zihinsel engelli kızı Yasemin Çiloğlu'nun (26) Büyükşehir Belediyesi'nin engelli kadrosundan işe gireceği söylenip, 20 bin lira kredi çekilerek dolandırıldı. Savcığa suç duyurusunda bulunan Çiloğlu, dolandırıcıların bir an önce yakalanıp, cezalandırılmalarını istedi.

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  • Engelli kızının işe girmesi için çabalarken dolandırıldı
  • Engelli kızının işe girmesi için çabalarken dolandırıldı
  • Engelli kızının işe girmesi için çabalarken dolandırıldı
  • Engelli kızının işe girmesi için çabalarken dolandırıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sabiha ve Süleyman Çiloğlu çiftinin, ayrı yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli kızları Yasemin Çiloğlu, 16 Nisan 2017 tarihinde ailesini telefonla arayıp, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde engelli kadrosundan işe alınacağını söyledi.

Çiloğlu, işe girebilmesi için annesi Sabiha Çiloğlu'nun da kimlik bilgilerine ihtiyaç olduğunu belirterek, eve gelecek 2 kişiye nüfus cüzdanını vermesini istedi. Yürüme engelli, meme kanseri hastası Sabiha Çiloğlu, kızının işe girecek olmasının sevinci ile Merkezefendi ilçesi Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerine gelen 2 kişiye telefonda kızının belirttiği gibi nüfus cüzdanını verdi. 45 dakika sonra 2 kişi nüfus cüzdanını geri getirdi.

Ancak, aradan 1 yıl geçmesine rağmen kızı işe alınmayan Sabiha Çiloğlu, bir yıl sonra bir bankadan gelen borç kağıdı ile şok oldu. Bankaya gittiğinde Çiloğlu, kendi fotoğrafının yerine başka birine ait fotoğraf yapıştırılarak düzenlenen sahte evraklarla 20 bin lira kredi çekildiğini öğrendi.

Bunun üzerine savcılığa giden Sabiha Çiloğlu, suç duyurusunda bulundu.

Engelli kızının işe girebilmesi için verdiği nüfus cüzdanının başına iş açtığını belirten Sabiha Çiloğlu, "Ben kredi çekmedim. Hiçbir şekilde hiçbir evrağa imza atmadım. Kredi çekmek için hiçbir banka şubesine gitmedim.

Kızımı engelli kadrosundan işe aldıracaklarını söyleyen kişilerin nüfus cüzdanımı almalarından 1 yıl sonra dolandırıldığımı anladım. Bunu yapan kişilerin bir an önce bulunup, hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" dedi.

'KIZIMI ALET EDİYORLAR'

Yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirten Sabiha Çiloğlu, "Kızım bizden ayrı olarak başka biri ile yaşıyor. Kızım engelli olduğu için, onun bu durumundan faydalanıp, bunları yaptıran birileri var.

Kızımın bankalardan çektiği krediler nedeniyle 8 ayrı icra dosyası olduğunu öğrendim. Kızımı kandırıp, dolandırıcılık olayına alet ediyorlar. 1.5 yıldır kızımın yüzünü de göremiyorum. Gözüme uyku girmez oldu.

Dolandırıcıların sahte evraklarla adıma çektiği parayı bankaya ödeme gücüm ve imkanım da yok. Merak ettiğim şey, çekilen bu para kimin eline geçti?" diye konuştu.

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