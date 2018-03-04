İstismar isyanı... 750 kilometre yürüyecekler

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünden evli ve bir çocuk annesi Dilek Taş (46) ve Biga ilçesinden üç çocuk annesi Hülya Kurt (43) ile Kocaeli’nde yaşayan evli ve üç çocuk annesi Nursel Karagöz (46), dün saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Dilek Taş’ın sosyal medyada yürüyüş planını açıklamasıyla tanıştığı Kurt ve Karagöz, çocuk ve kadınlara yönelik istismar ve şiddet ile hayvan tecavüzleriyle doğa katliamlarına ‘dur’ demek için Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti. Yola çıkmadan önce Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması düzenleyen üç kadına, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan ve çok sayıda kadın destek verdi.



Grup adına açıklama yapan Dilek Taş, artan istismarların her vicdanlı insan gibi kendilerini de derinden yaraladığını söyledi. Bu duruma birçok insanın isyan ettiğini belirten Taş, şöyle konuştu: "Bir anne, bir kadın, bir insan olarak özellikle çocuklara yapılan insanlık dışı davranışları içime sindirmem ya da tepkimi sanal medya üzerinden göstermem mümkün değildi. Çanakkale’den Ankara’ya kadar yürüyüp, bu konuda toplayacağımız imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) vermeye karar verdim.



40 GÜN SÜRMESİ PLANLANIYOR

Üç anne, üç kadın, üç insan olarak çıktığımız yola hiçbir siyasi partinin gölgesi düşsün istemiyoruz. Bu sivil bir harekettir. Biliyoruz ki anneliğin, kadınlığın, acının rengi, dili, ırkı, dini ve siyaseti olamaz. Acı ortaktır. Tepkilerimizi içeren dilekçemizle birlikte toplayacağımız imzaları vermek için gerçekleştireceğiz. 750 kilometrelik yolculuğun, 40 gün sürmesini planlıyoruz. Lapseki, Biga, Karacabey, Bursa, İnegöl, Bozüyük, Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı güzergâhlarından araç kullanmadan Ankara’ya ulaşacağız."



Basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki grup, ‘Susma haykır, tecavüze hayır’ ve ‘Kadın, yaşam, özgürlük’ sloganları atarak, Çanakkale’den yola çıkan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz’e kent çıkışına kadar eşlik etti.



