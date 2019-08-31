İstiklal ve istikbalin zafer coşkusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında Türkiye topraklarının düşman işgalinden kurtuluşunun en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos, 97’nci yıldönümünde coşkuyla kutlandı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un gerçekleştiği 30 Ağustos ülke topraklarının geri alındığı günü temsil ediyor. Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan kutlamalarda renkli görüntüler yaşandı.
ZAFER Bayramı dolayısıyla İstanbul’daki ilk tören Taksim’deki Atatürk Anıtı’na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avserer ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çelenk koymasıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu İstanbul Valiliği makamına geçerek İstanbul protokolüyle bayramlaştı. Daha sonra Vatan Caddesi’nde düzenlenen kutlamalara katılan Vali, Garnizon Komutanı ve İBB Başkanı, bando eşliğinde halkı selamladı.
İMAMOĞLU: BİRLİĞİMİZ HİÇ EKSİLMESİN
İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği törende İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları Nazım Hikmet’in ‘Kuvayi Milliye Destanı’ ve ‘Davet’ şiirlerini okudu. İmamoğlu da duygularını, “Milli birlik ve beraberliğimiz hiç eksilmesin, hep büyüsün. Her zaman ülkemizde ve dünyada barış prensibi dünyaya hâkim olsun. Dileğim ve temennim budur” sözleriyle dile getirdi.
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, onlarca klasik otomobille Bağdat Caddesi’nden Dolmabahçe’ye zafer konvoyu yaptı.
Zafer kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi Taksim Meydanı’nda iki ayrı sergi açtı. Vatandaşların ilgi gösterdiği sergide Atatürk’ün pelerini, silahlar, savaş malzemeleri, dönemin gazete kupürleri ve fotoğraflar sergilendi.
m İzmir’deki Zafer Bayramı resmi töreni 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra meydanda kutlama ve geçit töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, buradaki törene bisikletle geldi. Cumhuriyet Meydanı'na gelen her yaştan İzmirli töreni izledi. Çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu. Geçit törenine katılan kentteki çeşitli birliklere bağlı askerlere vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Askerlerin elinde taşıdıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri büyük alkış aldı. Töreni izleyenlerden kimi yöresel kıyafetler giyerken kimi de ‘Atam İzindeyiz’ ve ‘Kemal Atatürk’ yazılı bandanalar taktı.
Eskişehir’de Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye’nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, ‘Mor Menekşe’ adlı uçağıyla, Türkiye’nin tek sivil kadın akrobasi pilotu kızı Semin Öztürk Şener de kırmızı renkli ‘Pitts S2-B’ uçağıyla gösteri sundu.
Diyarbakır’daki kutlamalarının adresi Yenişehir ilçesindeki Anıt Park oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından valilik ve belediye çelenkleri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından anıta bırakıldı. Törende şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve 7. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Bandosu tarafından müzik dinletisi sunuldu.
Bursa’da kutlamalar, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Törende Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibinin gösterileri sonrası Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri şiirler okudu.
Adana’da daha önce 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi törenlerine şehir dışında olacağı için katılamayacağını bildiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, son anda törenlere katılma kararı alınca kısa süreli çelenk krizi yaşandı. Karalar’ın tören alanına gelmesinin ardından çelenkler Atatürk Anıtı’na bırakıldı. Buradaki törenin ardından Uğur Mumcu Meydanı’nda resmi geçit töreni düzenlendi.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, Dünya Kalite Federasyonu (DÜKAF), Akdeniz Otizm Spor Kulübü (AKODER) ve Dünya Su Sporları Kulübü (DSSK) üyeleri, Sıçan Adası’nda bir araya gelerek dalış yaptı. Denizde 22 metre derinliğe inen 4 dalgıç, Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu. Alanya’da ise TCG Yıldırım F 243 fırkateyni ziyarete açıldı. Şehit yakınlarının da gezdiği gemiye halk yoğun ilgi gösterdi.
HÜCUM EMRİNİN VERİLDİĞİ YER
ATATÜRK’ün Dumlupınar’da sabah ezanıyla birlikte hücum emrini verdiği saatlerde bundan 97 yıl önceki Milli Mücadele ruhu yeniden yaşatıldı. Program, Dumlupınar şehitliği yanındaki açık namazgâhta sabah namazının kılınmasıyla başladı. Ardından şehitliğe çelenkler bırakıldı. Törenlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
BOĞAZ’I YÜZEREK GEÇTİLER
ÇANAKKALE’de Zafer Bayramı dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen boğazı yüzerek geçme yarışması bu yıl 33’üncü kez yapıldı. Eceabat kumsalı ile Çimenlik Kalesi arasında 3.5 millik parkurda gerçekleştirilen yarışa 170’i ABD, Almanya, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Moldova ve Romanya’dan olmak üzere 682 yüzücü katıldı. Yarışmada erkeklerde birinciliği Oğuz Çam, kadınlarda ise Bengisu Avcı kazandı.
PROTOKOLE KARŞI OYNADI
SAMSUN’daki Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Kutlamalar kapsamında verilen konser sırasında Muhteber Yılmaz, Samsun Valisi Osman Kaymak ve diğer protokol üyelerinin karşısında oynamaya başladı. Bütün meydanı dolaşan kadın, şarkının bitmesinin ardından yerine geçti.
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