İstiklal ve istikbalin zafer coşkusu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstiklal ve istikbalin zafer coşkusu
GeriGündem İstiklal ve istikbalin zafer coşkusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fatma AKSU-Aziz ÖZEN Fırat ALKAÇ/İSTANBUL-DHA
31.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstiklal ve istikbalin zafer coşkusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstiklal ve istikbalin zafer coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında Türkiye topraklarının düşman işgalinden kurtuluşunun en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos, 97’nci yıldönümünde coşkuyla kutlandı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un gerçekleştiği 30 Ağustos ülke topraklarının geri alındığı günü temsil ediyor. Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan kutlamalarda renkli görüntüler yaşandı.

ZAFER Bayramı dolayısıyla İstanbul’daki ilk tören Taksim’deki Atatürk Anıtı’na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avserer ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çelenk koymasıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu İstanbul Valiliği makamına geçerek İstanbul protokolüyle bayramlaştı. Daha sonra Vatan Caddesi’nde düzenlenen kutlamalara katılan Vali, Garnizon Komutanı ve İBB Başkanı, bando eşliğinde halkı selamladı.

İstiklal ve istikbalin zafer coşkusu

İMAMOĞLU: BİRLİĞİMİZ HİÇ EKSİLMESİN

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği törende İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları Nazım Hikmet’in ‘Kuvayi Milliye Destanı’ ve ‘Davet’ şiirlerini okudu. İmamoğlu da duygularını, “Milli birlik ve beraberliğimiz hiç eksilmesin, hep büyüsün. Her zaman ülkemizde ve dünyada barış prensibi dünyaya hâkim olsun. Dileğim ve temennim budur” sözleriyle dile getirdi.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, onlarca klasik otomobille Bağdat Caddesi’nden Dolmabahçe’ye zafer konvoyu yaptı.

Zafer kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi Taksim Meydanı’nda iki ayrı sergi açtı. Vatandaşların ilgi gösterdiği sergide Atatürk’ün pelerini, silahlar, savaş malzemeleri, dönemin gazete kupürleri ve fotoğraflar sergilendi.

m İzmir’deki Zafer Bayramı resmi töreni 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra meydanda kutlama ve geçit töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, buradaki törene bisikletle geldi. Cumhuriyet Meydanı'na gelen her yaştan İzmirli töreni izledi. Çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu. Geçit törenine katılan kentteki çeşitli birliklere bağlı askerlere vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Askerlerin elinde taşıdıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri büyük alkış aldı. Töreni izleyenlerden kimi yöresel kıyafetler giyerken kimi de ‘Atam İzindeyiz’ ve ‘Kemal Atatürk’ yazılı bandanalar taktı.

İstiklal ve istikbalin zafer coşkusu

Eskişehir’de Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye’nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, ‘Mor Menekşe’ adlı uçağıyla, Türkiye’nin tek sivil kadın akrobasi pilotu kızı Semin Öztürk Şener de kırmızı renkli ‘Pitts S2-B’ uçağıyla gösteri sundu.

Diyarbakır’daki kutlamalarının adresi Yenişehir ilçesindeki Anıt Park oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından valilik ve belediye çelenkleri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından anıta bırakıldı. Törende şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve 7. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Bandosu tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Bursa’da kutlamalar, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Törende Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibinin gösterileri sonrası Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri şiirler okudu.

İstiklal ve istikbalin zafer coşkusu

Adana’da daha önce 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi törenlerine şehir dışında olacağı için katılamayacağını bildiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, son anda törenlere katılma kararı alınca kısa süreli çelenk krizi yaşandı. Karalar’ın tören alanına gelmesinin ardından çelenkler Atatürk Anıtı’na bırakıldı. Buradaki törenin ardından Uğur Mumcu Meydanı’nda resmi geçit töreni düzenlendi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, Dünya Kalite Federasyonu (DÜKAF), Akdeniz Otizm Spor Kulübü (AKODER) ve Dünya Su Sporları Kulübü (DSSK) üyeleri, Sıçan Adası’nda bir araya gelerek dalış yaptı. Denizde 22 metre derinliğe inen 4 dalgıç, Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu. Alanya’da ise TCG Yıldırım F 243 fırkateyni ziyarete açıldı. Şehit yakınlarının da gezdiği gemiye halk yoğun ilgi gösterdi.

HÜCUM EMRİNİN VERİLDİĞİ YER

ATATÜRK’ün Dumlupınar’da sabah ezanıyla birlikte hücum emrini verdiği saatlerde bundan 97 yıl önceki Milli Mücadele ruhu yeniden yaşatıldı. Program, Dumlupınar şehitliği yanındaki açık namazgâhta sabah namazının kılınmasıyla başladı. Ardından şehitliğe çelenkler bırakıldı. Törenlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

BOĞAZ’I YÜZEREK GEÇTİLER

ÇANAKKALE’de Zafer Bayramı dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen boğazı yüzerek geçme yarışması bu yıl 33’üncü kez yapıldı. Eceabat kumsalı ile Çimenlik Kalesi arasında 3.5 millik parkurda gerçekleştirilen yarışa 170’i ABD, Almanya, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Moldova ve Romanya’dan olmak üzere 682 yüzücü katıldı. Yarışmada erkeklerde birinciliği Oğuz Çam, kadınlarda ise Bengisu Avcı kazandı.

İstiklal ve istikbalin zafer coşkusu

PROTOKOLE KARŞI OYNADI

SAMSUN’daki Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Kutlamalar kapsamında verilen konser sırasında Muhteber Yılmaz, Samsun Valisi Osman Kaymak ve diğer protokol üyelerinin karşısında oynamaya başladı. Bütün meydanı dolaşan kadın, şarkının bitmesinin ardından yerine geçti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Batman'da kan davası vahşeti! Defalarca bıçakladılar, kimseyi yaklaştırmadılar
Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında saldırı: Bir ölü
'Göç var, bize doğru geliyorlar, tedbirli olmamız lazım'
FETÖ’nün Malezya sorumlusu Türkiye’ye getirildi