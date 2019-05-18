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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstikamet Samsun

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İstikamet Samsun

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da ilk adımı attığı Samsun'da, Milli Mücadele’nin ilk meşalesinin yakılışının 100’üncü yıldönümü heyecanı yaşanıyor. Bir asırlık tarihin izlerini taşıyan Tütün İskelesi, Bandırma Müze Gemisi ve Kurtuluş Yolu ziyaretçi akınına uğruyor.

SAMSUNLULAR, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına günler öncesinden başladı. Atatürk’ün kurtuluş yolunda attığı adımların izleri ise 100 yıl sonra kentte yaşatılmaya devam ediyor. Kent bayraklarla kırmızı beyaza bürünürken, yurdun birçok yöresinden coşkuyu paylaşmak üzere gelenlere de ev sahipliği yapıyor.

İstikamet Samsun

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Solo Türk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında pazar günkü gösterisi için dün Samsun semalarında prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları ile Solo Türk’ün pilotları, Samsun semalarında yaptığı deneme uçuşları halkın tezahüratıyla karşılandı. Zorluk derecesi yüksek hareketler ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

İstikamet Samsun

TÜM YÜREKLER SAMSUN’A DOĞRU

100’üncü yıl anısına İstanbul’dan kano ile yola çıkan grup, 20’nci günde Samsun’a ulaştı. Kano sporuyla ilgilenen bir grup öğrencinin karşıladığı ekip, Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun torunu Necat Ulugöl’den aldıkları Türk bayrağını Samsun Valiliği’ne teslim etmek üzere Atakum’da yolcululuklarına son verdi. Ekip lideri Şenol Özdemir, “Pazar günü sayın valimize Necat Ulugöl’den aldığımız Türk bayrağını takdim edeceğiz” dedi.
Bisikletle Aydın’ın Didim ilçesinden Samsun’a ulaşmak üzere yola çıkan Sabri Karakaya (62), Mesut Ertaş (40) ve Cihan İpekçiler (40), 13 günde 1205 kilometre pedal çevirerek Amasya’ya ulaştı. Önlerinde 125 kilometre kadar yolları bulunan grup pazar günü Samsun’da olacak.

İstikamet Samsun

KURTULUŞ YOLU ORTAYA ÇIKARILDI

Atatürk ve silah arkadaşlarının kentte karaya çıktığı nokta olan Tütün İskelesi de binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 19 Mayıs 2009’da Bandırma Gemisi şeklinde yeniden yapılan Tütün İskelesi’nde Atatürk, silah arkadaşları ve onları karşılayanların balmumu heykelleri bulunuyor. Tütün İskelesi’nden, Atatürk’ün kaldığı o günkü Mıntıka Palas Oteli bugünkü Gazi Müzesi’ne kadar uzanan 400 metre uzunluğundaki yol kente gelenlerin ilgi odağı oldu. Ata’nın 25 Mayıs’ta Havza ilçesine, ardından 12 Haziran’da Amasya'ya ulaştığı güzergâh aslına uygun olarak düzenlendi. O dönem kullanılan kara taşıtları, sis çanları ve kilometre taşları güzergâha konuldu. Yol üzerinde bulunan tarihi köprüler ve diğer yapılar restore edildi. Kurtuluşa giden yolda adım adım bu yolu izlemek isteyen yüzlerce kişi kente gelerek bu güzergâhı kullanıyor.

İstikamet Samsun

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞILAYACAK

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı programı kapsamında 81 il ve KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan gelen 182 öğrenci 19 Mayıs kutlamalarına katılmak için sabaha karşı Piri Reis gemisiyle İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarayburnu sahilde demirli bulunan gemiyle 60 saat sürmesi planlanan yolculuğa çıkan öğrencileri el sallayarak uğurladı. Geminin yola çıkışı için havai fişek gösterisi yapıldı. Gemiyi 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Samsun Tütün İskelesi’nde karşılaması bekleniyor. Bakan Kasapoğlu, “Milli mücadele ruhunu yaşatmak için 182 gencimiz 3 günlük yolculuğa çıkıyor. Onlar yolculuk boyunca geçmişlerini öğrenecekler ve kaynaşacaklar. Milli mücadele ruhunu yine gençlerimizin omuzlarında devam ettireceğiz. 19 Mayıs günü Cumhurbaşkanımızla birlikte gençlerimizi Samsun'da karşılayacağız" dedi.

TÖRENE KATILACAKLAR

Samsun’daki 100. yıl kutlamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce katılacağını bildirmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün Samsun Valiliği’nce gönderilen davete katılacağını söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise katılmayacağını açıklamıştı. m Çağatay KENARLI/DHA

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