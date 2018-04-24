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    İstihbarat gelince polis durdurdu... Sutyeninde ele geçirildi

    Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)
    24.04.2018 - 10:06 | Son Güncelleme:

    Aksaray’da polis tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada, yolculardan Yasemin D.’nin sutyeni ve kol çantasında toplam 2 kilo 298 gram eroin ele geçirildi. Dündar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bir kadının yolcu otobüsüyle uyuşturucu kuryeliği yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine araştırmasını derinleştiren polis, kuryenin Yasemin D. olduğunu ve seyahat edeceği otobüsü belirledi.

    Otobüs Aksaray kent merkezine girişinde durduruldu. Otobüste bulunan Yasemin D.’nin  üzerinde ve çantasında arama yapıldı. Aramada D.'nin sutyen ve kol çantasında toplam 2 kilo 298 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: kurye , gündem
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