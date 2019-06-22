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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.06.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

İşten çıkarılınca dehşeti yaşattı! Gizlice otoparka gidip arkadaşlarını vurdu

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İşten çıkarılınca dehşeti yaşattı! Gizlice otoparka gidip arkadaşlarını vurdu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu 2 iş arkadaşını tabancayla yaraladı.

Bahçecik Sepetlipınar Mahallesi'ndeki bir şirkette çalışan Ş.Y. (34), kavga etmesi nedeniyle işten çıkarıldı.  Bunun üzerine Ş.Y, Döngel Mahallesi'ne giderek işten çıkarılmasında payı olduğunu düşündüğü A.C'ye (56) tabancayla ateş açtı ancak isabet ettiremedi.

Olaydan sonra kaçan Ş.Y, çıkarıldığı şirkete giderek işçi otoparkında beklemeye başladı. Vardiya değişiminde Ş.Y, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu A.C. (39) ve R.Ç'ye (27) tabancayla ateş açarak yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince aynı ilçede Aşağı Yuvacık Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, suçlamaları kabul ettiği, söz konusu kişilerin işten çıkarılmasına rol oynadıkları için psikolojisinin bozulduğunu ifade ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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