İstemeyruk da!

YILLARCA MAHKEME

Hemşin ilçesinde Büyük Dere ve Pazar Çayı üzerine yapımı planlanan Dikmen HES (Hidro Elektrik Santralı) projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2006´da 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir´ kararı verdi. Yöre halkı tarafından yargıya taşınan karar, Rize İdare Mahkemesi tarafından 2008´de iptal edildi. Bakanlık, 12 Mart 2014´te aynı proje için bu kez 'ÇED Olumlu´ kararı verdi. Bunun üzerine Hemşin Muhtarlar Derneği, raporun iptali istemiyle yeniden dava açtı. Rize İdare Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak yüzeysel ve eksik bulduğu, 'ÇED Olumlu' kararını oy birliğiyle iptal etti. Bakanlık, yerel mahkeme kararına Danıştay 14'üncü Dava Dairesine başvurarak itiraz etti. Danıştay, bilirkişi raporunu yetersiz bulması üzerine Rize İdare Mahkemesi´nin iptal kararını kasım ayında bozdu. Böylece ilçede HES yapımının önü açıldı.

ORTAK BİLDİRİ

Organik Tarım Havzası olan ve şelaleleri, gölleri, yaylaları ile büyüleyici bir doğaya sahip olan Hemşin ilçesinde, HES yapımına karşı ilçe halkı bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Mataracı, CHP İlçe Başkanı Başar Cumhur, MHP İlçe Başkanı İbrahim Erdem Alparslan, İyi Parti İlçe Başkanı Mustafa Ertan Birlik ile 12 köy ve mahalle muhtarı HES karşıtı hazırlanan ortak bildiriye imza attı. Hemşin Belediye Başkanı AK Partili Halim Kazım Bekar ile belediye meclis üyeleri de aldıkları kararla bildiriye destek verdi. Vadilerini korumaya kararlı olan ilçe halkı, HES yapımına karşı çıktıklarını belirterek doğal güzellikleri ile öne çıkan ilçelerinin turizme kazandırılması için geliştirilen projelere destek verilmesini istedi.

DERE KURUYACAK

Bahar Mahallesi Muhtarı Sabri Kobal, ilçelerinde yapımı planlanan HES'e karşı olduklarını belirterek, tüm siyasi parti ve muhtarların ortak bildiriye imza atarak birlikte hareket ettiklerini söyledi. Kobal, "Hemşin'de HES'in kurulması planlanan alanda turizm projemiz var. Dere kuruduğu zaman buraya kimse gelmez, nüfus da kalmaz, herkes göç eder. Onun için hep birlikte mücadele kararı aldık" dedi.

HEMŞİN BİRLİĞİ

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma öncelikli 200 ekolojik vadiden biri olarak gösterilen Hemşin Vadisi’nde 12 yıl önce Hidroelektrik Santral (HES) yapımı planlandı. Geçen sürede hukuksal mücadele başlatan yöre halkı tepkilerini yıllarca horon teperek, eylemler düzenleyerek gösterdi. Üzerine HES yapılması planlanan Pazar Çayı kenarında çay bahçesi ve sebze tarlası bulunan Kerim Hemşinli de 12 yıldır mücadelesini sürdürüyor. Kerim Hemşinli, “Bu derenin akması lazım. Bize bu dere canlılık veriyor” dedi.