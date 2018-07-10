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    İşte yeni kolluk gücü... Siyah giyecekler

    AA
    10.07.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:

    Yeni kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'ne ilişkin video, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Videoya göre Takviye Hazır Kuvvet personeli siyah üniforma giyecek.

    Emniyet Genel Müdürlüğünün yeni kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne ilişkin tanıtım videosu yayımlandı. Videoda, Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na bağlı Takviye Hazır Kuvvet personelinin siyah üniforma giydiği görülüyor. Personelin, sınıf ve saha eğitimleri ile devlet büyüklerinin katıldığı programlar ve spor müsabakalarında görev yaptığı anlar da videoda yer aldı. Kayıtlarda personelin, program ve müsabakalara gelen vatandaşların üzerlerini ayrıntılı şekilde aradığı görülüyor.

    247 PERSONEL BULUNUYOR

    Alınan bilgiye göre, yeni kurulan birimde şu an itibarıyla 247 personel görev yapıyor. Bu birimdeki personel, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerinin programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendirilecek. Müdürlüğün nerede konuşlanacağı ve görevlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

    Resmi Gazete'nin 8 Temmuz'da mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan taşra teşkilatına bağlı olarak Ankara'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü kurulmuştu.

    Etiketler: video
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