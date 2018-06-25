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    İşte seçim suçları ve cezaları

    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 01:48 | Son Güncelleme:

    KULLANDIKLARI oyları sosyal medyadan paylaşanlar, eylemlerinin ağırlığına ve yaptıkları paylaşımların niteliğine göre idari para cezası ve hapis cezasıyla cezalandırılabilecekler. Paylaşımda bulunan seçmenlere yetkili kurulların emirlerine uymamaktan Kabahatler Kanunu’na göre 259 lira idari para cezası kesilebilecek. Paylaşımlar niteliğine göre 298 sayılı Seçim Kanunu’ndaki, yetkili kurulların emirlerine uymamak, oy vermeye tesir eden halleri düzenleyen suçlardan 5 yıla kadar hapisle de cezalandırılabilecekler.

    MÜKERRER OYA 5 YIL CEZA

    Mükerrer oy kullananlar, sandık çalanlar ise 5 yıl hapisle yargılanacaklar. İlk kez bu seçimde tüm sandık kurulu başkanları memur olduğu için kanuna göre memur seçim görevlilerine katlamalı ceza verilecek. Bazı seçim suç ve cezaları şöyle:

    Oy verme sonucuna tesir edecek haller madde 164: Her kim, sandık başında seçmenlerin imzalarını koydukları sandık seçmen listesine gelmeyenler adına sahte imza atmak, mühür koymak veya parmak basmak gibi hileli bir hareket ile sandığa oy atar veya attırır ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılır.
    Seçim tutanağını tahrife 8 yıl: Her kim, herhangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir eder veya ettirir veya seçim tutanaklarını tamamen veya kısmen sahte olarak tanzim veya tahrif eder veya ettirirse, 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

    Oy sandığı üzerinde suçlar madde 161: Yetkisiz olarak her ne sebep ve maksatla olursa olsun oy sandığının yerini değiştirenler, yerinden kaldıranlar, oy sandığını açan, çalan veya tahrip eden veya içindeki veya içinden çıkan oy zarflarını alan, çalan veya değiştiren kimse 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin liradan 75 bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiil ve hareketler, cebir veya şiddet veya hileyle işlendiği takdirde hükmedilecek ceza bir misli arttırılarak hükmolunur.

    MENFAAT TEKLİF EDENLER

    Haksız oy temini madde 152: Her kim kendisine veya başkasına oy veya tercih işareti verilmesi veya verilmemesi için bir veya birkaç seçmene menfaat, sair kıymetler teklif eder, yahut resmi, umumi vazifeler veya hususi hizmet ve menfaatler temin ederse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

    Etiketler: gazetehaberleri , seçim , sonuç , son dakika , haberler
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