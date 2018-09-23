İşte MHP'nin af teklifi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisince yarın Meclis’e sunulacak af teklifini, genel merkezdeki basın toplantısıyla açıkladı. “Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989” diyen Yıldız, teklifin 19 Mayıs 2018’den önceki suçları kapsadığını belirterek, bu tarihe kadarki suçlarda 5 yıl şartlı indirim olacağını belirtti.
CEZADA ŞARTLI İNDİRİM
“Teklifte 19 Mayıs günü (Atatürk’ün Samsun’a çıkış tarihi) esas alınmıştır. 19 Mayıs 2018 sonrasındaki suçlar kapsam dışı bırakılmıştır. Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989. Amacı 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen kanunla ayrı tutulanlar hariç 5237 TCK, 765 eski TCK ile özel kanunlardaki suçlar bakımından ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve infazı kalmayanların salıverilmesidir. Bir defaya mahsus 5 yıl indirilir, ceza kalmazsa hükümlü salıverilir. Kovuşturma evresinde ise görevsizlik, soruşturma evresinde alt sınır göz önüne alınarak bir defaya mahsus 5 yıl indirim ile değerlendirilir. İndirim tekrarının sebebi şu; cezaevlerinde hem tutuklu hem hükümlü bir de davası açılmak üzere olanlar vardır. Bunun için tekrarlamak zorundayız.
SUÇ İŞLEYENİN İNDİRİMİ YANAR
Alt sınırın belirlenmesinde TCK 61’deki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulur. Salıverilen hükümlülerin hapis cezasını gerektiren suç işlemeleri ve kesinleşmesi halinde yapılan indirim geri alınarak cezaların infazına başlanır.
ŞARTLI SALIVERMEYE BENZİYOR
Eski TCK 448’inci madde kasten adam öldürme fiilini düzenler. Ceza 24 yıl. Hükümlü üçte bir müddetle, 8 yıl şartlı olarak tahliye edilir, suç işlerse infazı yanardı. 16 yıldan 5 yıl düşürülecek, süreden 5 yıl şartlı indirim yapılacak. Bugün için özel af ve genel affın çıkması 360 milletvekili kabul oyuna bağlıdır. Teklif ne özel aftır ne genel af. Şartlı salıvermeye benzer yeni müessese. Kanunun kabulü için bize göre 66 yılından beri AYM kararları gözden geçirilmiştir, çelişkili kararlar da vardır ancak teklifimiz için nitelikli çoğunluk gerekmez.”
TEKLİF KAPSAMI DIŞINDA KALAN SUÇLAR
Soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, insan üzerinde deney, organ-doku ticareti, işkence, eziyet,
Cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz,
Devletin birliği ve bütünlüğünü bozma, düşmanla işbirliği, devlete karşı savaşa tahrik, milli yararlara karşı faaliyetle bulunma, yabancı devlet aleyhine asker toplama, askeri tesisleri tahrip, düşman devletle maddi ve mali yardım,
HÜKÜMETE KARŞI SUÇ
Anayasa ihlali,cumhurbaşkanına suikast fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, hükümete karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma, askeri komutanlıkların gaspı,
Halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, yabancı hizmetine asker yazma yazılma, savaş zamanında emirlere uymama, savaş zamanında yükümlülükleri yerine getirmeme, savaşta yalan haber yapma, seferberlikle ilgili görev ihlali, düşmanla unvan ve benzeri payeleri paylaşma ve kabul,
ORMAN KANUNU
Devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devlet güvenildiğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, askeri yasak bölgelere girme, devlet sırlarından yararlanma, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, yasaklanan bilgileri siyasal askeri casusluk maksadıyla açıklama, taksir sonucu casusluk, devlet güvenliğiyle ilgili belgeleri elinde bulundurma, terörle mücadele kapsamındaki suçlar,
Atatürk aleyhine işlenen suçlar, orman kanunundaki suçlar.
FİZİKİ KOŞULLAR YETERSİZ
Yıldız, “Cezaevlerinde fiziki koşullar oldukça yetersizdir” dedi ve şu bilgileri aktardı: “Doluluk, buradaki insanların insan haklarına aykırı şekilde olmalarına neden olmaktadır. Türkiye’de 449 cezaevinin kapasitesi 211 bin 274’tür. Dün itibariyle cezaevlerinde toplam 253 bin 535 kişi bulunmaktadır. Cezaevi şartlarında insanların sağlığı bozuluyor, onur ve haysiyetle yaşamak zorlaşıyor. Fiziki yetersizlikler provokasyonlara açık halde.”
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