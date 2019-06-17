İşte Cem Kınay'ın son durumu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİşte Cem Kınay'ın son durumu
GeriGündem İşte Cem Kınay'ın son durumu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KAYSERİ, (DHA)
17.06.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

İşte Cem Kınay'ın son durumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşte Cem Kınay'ın son durumu

NEVŞEHİR'de, motosikletiyle gezerken, geçirdiği kazada yaralanan turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Cem Kınay'ın (61) sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kınay'ın tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, "Yakın takibimizde olan Kınay'ın genel durumunda iyileşme sağlandı. Bir süre sonra alacağımız özel odada, servis şartlarında tedavisine devam edilecek" dedi.

Kaza, 3 gün önce, Acıgöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Motosiklet tutkunu olan, turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Cem Kınay, 34 BOH 376 plakalı motosikletiyle bölgede gezinti yaparken, iddiaya göre, dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

Yaralanan Kınay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Kınay'ın kaburgalarında kırık olduğu belirlendi. Kınay, ilk tedavisinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, göğüs cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 

İSTANBUL'A SEVK EDİLMEYECEK

Başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney, 3 gündür tedavi altında olan Cem Kınay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İlk müdahalenin yapıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde 2 göğüs kafesinde kaburga kırıkları ve pnomotoraks (hava kaçağı) nedeni ile göğüs tüpü takılmıştır.

Acil müdahale incelemesinde, kaburga kırıklarına ilaveten 2 köprücük kemiği ve sağ kürek kemiğinde kırıklar olduğu tespit edilmiştir. Hasta, mevcut durumu ile ERÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Servisi'nde takibe alınmıştır.

Yakın takibimizde olan Kınay'ın genel durumunda iyileşme sağlandı. Bir süre sonra alacağımız özel odada, servis şartlarında tedavisine devam edilecek" dedi.

Hastane yetkilileri, Cem Kınay'ın hava basıncı nedeniyle İstanbul'a sevk edilmeyeceğini, tedavisine hastanede devam edileceğini söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Komandolar Suriye'de... Esad'a ilk ağır yanıt!
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk şantaj
Montaj tartışmaları sonrası yeni görüntüler
Yaptıkları dehşete düşürmüştü! Zalim bakıcı yakalandı