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    İşte AK Parti'deki son seçim kulisleri

    Nuray BABACAN / ANKARA
    19.05.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:

    PARTİLERİN Yüksek Seçim Kurulu’na listelerini vermelerinin son günü olan pazartesiye kadar AK Parti’de liste heyecanı sürecek. MHP’nin aksine AK Parti listelerini YSK’ya verdikten sonra açıklayacak. Son üç günden beri süren hummalı liste çalışmaları, bu kez önceki yılların aksine üç kişilik dar kadro ile yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kurucu meclis” olarak nitelediği yeni dönem için her ilin başına kamouyunun iyi bildiği önemli isimlerin konulacağı, bu nedenle de bakanların büyük bölümünün vekil olarak değerlendirileceği belirtiliyor.

    İşte AK Partideki son seçim kulisleriEdinilen bilgiye göre, Erdoğan, Başbakan Binali Yıldıım ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun’un katıldığı milletvekili liste hazırlıklarına zaman zaman Seçim Koordinasyon Kurulu Başkanı ve bazı genel başkan yardımcıları da dahil oluyor. Erdoğan’ın, listeleri iki önemli açıdan değerlendirdiği belirtiliyor.

    “Meclis’te güçlü bir ekip kurmak” ve “halkı ikna edecek ve dolayısıyla TBMM’de çoğunluk sorunu yaşatmayacak” bir liste hazırlamanın planlandığı ifade ediliyor. Bu nedenle, illerde liste başlarına kamuoyunun iyi tanıdığı popüler isimlerin konulacağı ve böylece seçmene güçlü mesaj verilmeye çalışılacağı belirtiliyor.

    HER İLE ÜNLÜ İSİM

    Mevcut bakan, genel başkan yardımcsı ve parti yöneticisi olan, ayrıca seçmende karşılığı bulunan “ünlü isimlerin” illere liste başı olarak dağıtılacağı dile getiriliyor. Erdoğan’ın listeler için “iş yapan, üreten, çalışkan ve sadakata önem veren isimler” değerlendirmesi yaptığı kaydediliyor. AK Parti yönetiminin listeye alınacak gençler ve kadınları seçerken de aynı kriterlere göre belirlediği belirtiliyor.

    EFKAN ALA SÜRPRİZİ

    AK Parti’nin listelerinde yer almayacak bazı ünlü isimlerin olduğu da iddia ediliyor. Bunların Cumhurbaşkanlığı’nda veya bakan olarak değerlendirileceği, bazı isimlere ise Cumhurbaşkanlığı’nın yeni teşkilat yapısında görev verileceği belirtiliyor. Son bir aydan beri uyum çalışmalarını yürüten Efkan Ala’nın listeye konulmayacağı, bakan yapılmazsa, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı görevini üstlenebileceği öne sürülüyor.

    MERAKLI BEKLEYİŞ

    Listelerin son hali konusunda bilgi almaya çalışan milletvekillerini ise heyecan sardı. Vekiller, son iki günden bu yana durumlarını öğrenmek için sık sık parti yöneticisi, bakan ve cumhurbaşkanlığı danışmanlarını yokluyorlar. Ancak bu kez çalışmanın dar kadro ile yürütülmesinden dolayı bilgiye ulaşma konusunda zorluk yaşanıyor. TBMM’nin kapanmasına karşın pazartesi günü listelerin açıklanması ve 25 Mayıs’ta partinin seçim beyannamesi toplantısı yapılana kadar tüm milletvekilleri Ankara’da kalacak.

     

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